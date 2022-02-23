Китай розкритикував санкції проти дружньої Росії

Китай не збирається запроваджувати санкції проти РФ через події на Донбасі

Китай засудив запровадження санкцій проти Росії через визнання «ЛДНР», назвавши обмеження неефективним способом врегулювання розбіжностей. Пекін підкреслив, що напруженість можна знизити лише шляхом діалогу, і закликав до спокою та стриманості, пише CGTN.

Офіційна представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн відповіла на запитання журналістів про можливість запровадження Пекіном санкцій щодо РФ через події на Донбасі.

«Вам, очевидно, не вистачає базового розуміння політики уряду КНР», – сказала дипломатка.

«Позиція китайського уряду полягає в тому, що ми вважаємо, що запровадження санкцій ніколи не було найкращим способом вирішення проблеми. Китай завжди виступає проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій», – зазначила Хуа Чуньїн.

Представниця китайського МЗС наголосила, що напруженість можна знизити лише шляхом діалогу та консультацій.

Вона також звернула увагу, що односторонні обмеження викликають серйозні труднощі для економіки та фінансового сектору країн, проти яких запроваджуються санкції. Дипломатка зазначила, що в ситуації з Україною та Росією не повинні торкатися інтересів Китаю та інших сторін, а санкції не повинні обмежувати їхні законні права.

Як відомо, Китай вважається одним із союзників Росії. На лютневій Олміпіаді у Пекін приїжджав навіть президент РФ Володимир Путін.

Варто вказати, що Cейм Польщі засудив агресію РФ та закликав світ до суворих санкцій.

Також Ердоган зробив вибір: санкцій проти Росії не буде.

Натомість Рада підтримала санкції проти Держдуми.