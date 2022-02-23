Україна може закрити держкордон із Росією та Білоруссю: зареєстровано постанову

Народна депутатка Оксана Савчук іще пропонує запровадити воєнний стан на території Донецької та Луганської областей

Позафракційна народна депутатка Оксана Савчук 22 лютого зареєструвала постанову, якою пропонує звернутися до президента щодо оголошення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей та закриття державного кордону з Білорусією та Росією. Про це повідомляє «Главком».

Свою ініціативу парламентарка пояснила тим, що 21 лютого 2022 року президент Російської Федерації видав Укази «Про визнання Донецької Народної Республіки», «Про визнання Луганської Народної Республіки», в яких зокрема передбачається використання збройних сил Росії на території України. У ніч з 21 на 22 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації порушили державний кордон та територіальну цілісність України та своїми діями підтвердили факт своєї збройної агресії проти нашої держави, яка триває вже вісім років (з 20 лютого 2014 року).

За словами Оксани Савчук, Росія порушила принципи міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов’язань (Статуту ООН, Хельсінкського Заключного Акту та інших документів Наради з безпеки і співробітництва в Європі, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року, Базових угод про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України та інших).

Окрім того, заявила нардепка, Росія грубо порушує умови Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум), відповідно до якого Росія як одна з держав – гарантів зобов’язалася утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, а також поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.

«В умовах військові агресії Російської Федерації проти української держави є нагальним та важливим оголошення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей, припинення транспортного сполучення з Російською Федерацією та закриття державного кордону з Республікою Білорусь та Російською Федерацією», – сказано у проєкті постанови.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав указ про призов резервістів в особливий період. Ідеться про оперативний резерв – тобто військовослужбовців, які несуть службу в обов'язковому порядку. Глава держави зауважив, що наразі немає потреби у загальній мобілізації. Тому поки почнуть призивати лише українців, які зараховані до оперативного резерву.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».