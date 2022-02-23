Розпочалася евакуація консульства Росії з Одеси (відео)

Співробітники консульства забрали прапор Росії і виїхали

Країна-агресорка розпочала евакуацію співробітників консульства в Одесі. Із території російського консульства виїжджає колона автівок. На будівлі більше не видно прапора Росії, повідомляє Telegram-каналу «Х**ая Одесса».

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Як повідомляють очевидці, зранку колони автомобілів покидають територію. Прапор прихопили із собою.

Нагадаємо, напередодні співробітники консульства Російської Федерації в Одесі спалювали документи перед своїм переведенням з України. Про це повідомив депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.

Гончаренко також опублікував відео, на якому можна побачити людей, які спалюють якісь папери.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, 22 лютого міністерство закордонних справ Росії повідомило, що евакуює своїх дипломатів із України.

До слова, 22 лютого під посольством Росії активісти встановили хрести (фото, відео). А 21 лютого у Києві перед будівлею посольства Росії активісти провели акцію на підтримку кримських татар – встановили 11 зламаних дверей, пофарбованих у червоний колір. Двері символізують 11 зламаних життів громадянських журналістів, кримських татар.

Зазначимо, ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР». 21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

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