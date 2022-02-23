Cейм Польщі засудив агресію РФ та закликав світ до суворих санкцій
Польський парламент вважає визнання самопроголошених конституцій «ЛДНР» суто військовою акцією
Сейм рішуче засудив «всі дії РФ, спрямовані на замах на суверенітет України»
Сейм Польщі ухвалив постанову, де рішуче засудив агресію Росії щодо України та закликав міжнародну спільноту до суворих санкцій проти Москви. Про це повідомляє PAP.
«Прийняття Росією самопроголошених конституцій так званих Луганської та Донецької республік фактично означає намір взяти під контроль територію України, це суто військова акція», – йдеться у тексті постанови.
Сейм рішуче засудив «всі дії РФ, спрямовані на замах на суверенітет України».
Також Польща закликала «міжнародне товариство ввести жорсткі економічні та дипломатичні санкції проти агресора».
До слова, Ердоган зробив вибір: санкцій проти Росії не буде.
Тим часом 23 лютого окупанти почали обстрілювати Луганську область із «Градів». Російсько-окупаційні війська застосували «Гради», артилерію та міномети у напрямку Новотошківського, важку артилерію – у напрямку Золотого та Попасної.
Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.
Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».
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