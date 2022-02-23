Санкції дозволять Путіну зберегти обличчя?

Поки що маємо символічні санкції за символічний акт визнання «ЛДНР»

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Путин получил первый транш санкций. Санкции очень лайтовые. Они бьют скорее по эго российского президента и его камарилье, чем по экономике России. И позволяют показать внутри страны, что Россия сильная, Путин еще сильнее и он делает то, что хочет несмотря на угрозу санкций.

Санкции позволяют Путину выбрать сценарий сохранения лица, Запад показывает ему, что он готов на такой размен, когда Путин просто признает «ЛДНР» и на этом обьявляет себя победителем. Что в голове у Путина мы не знаем.

И если он пойдет дальше, то у Байдена на столе лежат настоящие санкции, уже не лайтовые

Это и санкции, которые бьют по финансам. И санкции, касательно технологий. И, наверняка, персональные санкции. Ключевое – финансы и технологии.

А пока имеем символические санкции за символический акт признания.

Британия ввела санкции против пяти российских банков. Но это небольшие банки, название которых, видимо, говорит что-то только людям, отмывающим деньги в рамках схем ФСБ.

Европа запретила ездить на шоппинг и прочие удовольствия сотням российских упырей. В том числе пропагандистов. Мелочь, но приятно.

США ввели санкции против госдолга. Но эти санкции касаются только внутренних бумаг, ОФЗ, которые пребывают в обращении с 1 марта 2022 года. Конечно, это сигнал всем инвесторам, что и другие бумаги лучше не трогать, потому что может прийти и их черед, но пока у России нет проблем с финансами и они могут выдержать даже полностью закрытые внешние рынки. Хотя для российского корпоративного бизнеса стоимость денег теперь точно вырастет. Также США ввели санкции против одного из гос банков, но это Внешэкономбанк (не Сбербанк и не ВТБ) и его влияние на экономику минимально.

Германия заблокировала сертификацию «Северного потока-2». Это хорошо для Украины, но в плане России бьет только по эго Путина и, судя по всему, внезапно вышедшего из анабиоза Медведева.

В этом году такой теплый февраль, что Медведев проснулся уже сейчас и успел погрозить Европе ценами на газ по две тысячи долларов

Экономического эффекта на российскую экономику это не имеет потому что не мешает поставлять газ в достаточных обьемах, ведь есть свободные мощности, в том числе украинской трубы.

Поэтому Запад следует абсолютно рациональной стратегии. Санкции – механизм сдерживания. Они должны пугать. Когда санкции введены, они уже никого ни от чего остановить не могут. Ты должен понимать цену за будущие действия и тогда тебе может хватить ума эти действия не предпринимать. Поможет ли абсолютно рациональная стратегия с Путиным – мы узнаем уже в ближайшие дни.

А что сейчас? А сейчас самые болезненые санкции для России от признания ОРДЛО – это необходимость содержать всех этих алкоголиков и террористов. Вот уже один из них озвучил цифру в приблизительно 200 млрд долларов, которые он хочет распилить в рамках востановления Донбасса от результатов собственной деятельность.

Это будет очень дорого. Но Россия должна заплатить эту цену. Санкции есть санкции.

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Джерело: блог Сергія Фурси

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