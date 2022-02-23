Загроза вторгнення. Мер Дніпра озвучив план дій

Борис Філатов оприлюднив звернення російською мовою, наголосивши, що російськомовних в Україні захищати не треба

Філатов запевнив, що місто житиме звичним життям і розвиватиметься далі – як частина сильної та незалежної України

Мер Дніпра Борис Філатов оприлюднив звернення міського голови та депутатів міста на тлі російської агресії та погроз Путіна. Своє звернення він оприлюднив російською мовою, наголосивши, що російськомовних в Україні захищати не треба. У Дніпрі живуть люди різних національностей і вільно розмовляють різними мовами.

«Ми не потребуємо ні підтримки, ні тим більше допомоги, сусідньої держави з її хворими імперськими амбіціями і викривленою реальністю. Тут, у Дніпрі, ми всі разом пережили страшний 2014. І за ці вісім років стали лише сильнішими», – написав він.

Філатов визнав, що події останніх тижнів викликають у всіх тривогу та гіркоту. Однак ворог, який хоче занурити усіх нас у огрядний страх та безпорадну паніку, «може забути про це».

«У Дніпрі ситуація під контролем без альтернатив. Ті, хто вважає інакше, зараз мають найкращу нагоду, щоб це переосмислити. Ми нікому не віддамо те, що ми створили. Місто наших надій. Місто майбутнього наших дітей. Місто, яке, як і вся наша країна, хоче миру, але готове захищати себе та своїх людей. Зараз мер, депутати всіх фракцій, громадськість – незалежно політичних поглядів та переваг, усі ми як ніколи єдині. А ті, хто розгойдуватиме ситуацію в Дніпрі, отримають жорстку відсіч», – упевнений мер міста.

Філатов запевнив, що місто житиме звичним життям і розвиватиметься далі – як частина сильної та незалежної України.

«Ми спокійно закінчимо тепловий сезон. Комунальні служби, всі, хто робить місто чистим та світлим, працюють як завжди. Жодних змін для шкіл та дитячих садків. Місто продовжуватиме всі свої починання – будувати нові спортзали та харчоблоки, ремонтувати дороги та амбулаторії, обладнати парки, сквери та стадіони. Тому найкраще, що зараз варто зробити кожному з вас, це зберігати спокій і холодну голову», – йдеться у зверненні мерат Дніпра.

Своє звернення Борис Філатов оприлюднив російською мовою

Нагадаємо, напередодні мер Києва Віталій Кличко в прямому ефірі звернувся до всіх українців.

Також президент Володимир Зеленський знову терміново звернувся до українців після того, як Путін физнав фейкові утворення російських бойовиків на сході України.

Ввечері 22 лютого президент США Джо Байден оголосив нове звернення щодо агресії Путіна.

Через загрозу вторгнення міністр оборони звернувся до українських військових.

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