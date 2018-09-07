Китай розкритикував Велику Британію за «непродуману поведінку»



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Британський військовий корабель HMS Albion провів навчання біля спірних Парасельських островів, і це не сподобалось КНР

Пекіну не сподобалося те, що британський військовий корабель провів операцію біля спірних Парасельських островів (Південно-Китайське мор), які контролює КНР

Китайське урядове видання China Daily в редакційній статті в п’ятницю попередило Велику Британію про те, що Лондон своєю поведінкою зменшує шанси на підписання всеосяжної торгової угоди між КНР і Великою Британією після виходу останньої із ЄС. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Пекіну не сподобалося те, що британський військовий корабель HMS Albion наприкінці серпня 2018 року провів операцію із підтримання свободи мореплавства біля спірних Парасельських островів (Південно-Китайське море), які контролює КНР. Така операція фіксує невизнання Великою Британією китайським територіальних претензій.

В рамках візиту очільника британського МЗС Джеремі Ханта до Пекіну минулого місяця сторони попередньо говорили про можливість досягнення відповідної торгівельної угоди. Проте, за словами China Daily, будь-який британський крок, який стосується ключових інтересів КНР, віддаляє перспективу підписання такої угоди. На думку китайського видання, зважаючи на важкі переговори щодо виходу із ЄС і важливості США, Лондон намагається знайти будь-яку можливість вислужитися перед Вашингтоном.

Раніше США, які проводять власні операції із підтримання свободи мореплавства в Південно-Китайському морі, закликали своїх союзників підтримати їх в цій справі.