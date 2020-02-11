Китай змінив методику підрахунку заражених коронавірусом



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У КНР перестали враховувати заражених коронавірусів без симптомів Фото: Reuters

Інфікована людина без симптомів захворювання не вважається зараженою

Влада Китаю змінила методику підрахунку заражених коронавірусом COVID-19 - інфікована людина без симптомів захворювання не вважається зараженою.

Про це передає DW.

Як наголошується, нова методика йде врозріз з вказівками Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка вважає зараженими всіх, які показали позитивні аналізи «незалежно від демонстрації симптомів».

Точна кількість фактично хворих людей, які опинилися не включені в списки заражених, невідома.

Нагадаємо, ВООЗ повідомляли, що більше 42 тисяч осіб у світі заражені новим коронавірусом, і більше 1 тисячі людей померли від ускладнень, які він викликає.

Нагадаємо, керівниця МОЗ Зоряна Скелецька повідомила 11 лютого, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.

За станом на 11 лютого від коронавірусу вже померли більше тисячі людей. При цьому одужали майже 4 тисячі людей, яким поставили діагноз пневмоня, викликана новим різновидом коронавірусу.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Також нагадаємо, що за прогнозами МОЗ, кількість хворих на коронавірус українців може зрости.

На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.