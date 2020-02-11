Новий коронавірус отримав назву Covid-2019



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З'явилася офіційна назва коронавірусу з Китаю

Офіційною назвою нового коронавірусу з Китаю стало Covid-2019.

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус, повідомляє пресслужба ВООЗ.

Так, Гебреїсус підкреслив, що ВООЗ активізувала команду ООН з управління кризами.

«Це допоможе ВООЗ зосередитися на відповідних заходах в області охорони здоров'я, в той час як інші установи можуть використовувати свої експертні знання для ширших соціальних, економічних наслідків та наслідків для розвитку спалаху COVID19», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, керівниця МОЗ Зоряна Скелецька повідомила 11 лютого, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.

За станом на 11 лютого від коронавірусу вже померли більше тисячі людей. При цьому одужали майже 4 тисячі людей, яким поставили діагноз пневмоня, викликана новим різновидом коронавірусу.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Також нагадаємо, що за прогнозами МОЗ, кількість хворих на коронавірус українців може зрости.

На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.



