Вакцина проти вірусу Covid-19 може з’явитись через 18 місяців



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Вчені працюють над створенням вакцини проти смертельного коронавірусу

Вакцину проти коронавірусу вже протестували на мишах

Перша вакцина проти коронавірусу Covid-2019 може бути готова протягом 18-ти місяців.

Про це заявив журналістам очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

«Першу вакцину можуть виготовити за 18 місяців», - сказав Гебреісус.

Зазначимо, що розробка вакцини проти коронавірусу нині на ранніх стадіях, тому ще рано судити про її успішність. Після низки випробувань на гризунах, вакцину тестуватимуть на більших тваринах.

Китайська науково-дослідна група оголосила про початок тестування mРНК-вакцини проти коронавірусу нового типу на гризунах. 9 лютого зразок препарату успішно ввели 100 мишам, пише Xinhua.

Над створенням mРНК-вакцини працюють співробітники CDC, Медичної школи Університету Тунцзі (Шанхай), а також компанії Stermirna Therapeutics Co., Ltd.

Представники CDC попередили, що клінічні випробування вакцини лише почались, й препарат необхідно тестувати ще щонайменше кілька місяців, перш ніж почати вводити його людям.

Після того, як випробування на гризунах закінчаться, фахівці перейдуть на мавп.

Раніше стало відомо, що новий коронавірус отримав назву Covid-2019.

BREAKING: The World Health Organization (WHO) officially named the 2019 novel #coronavirus as COVID-19.#COVID19 pic.twitter.com/DljD2ErSTc — EarthShakerPH (@earthshakerph) February 11, 2020

Нагадаємо, керівниця МОЗ Зоряна Скелецька повідомила 11 лютого, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.

За станом на 11 лютого від коронавірусу вже померли більше тисячі людей. При цьому одужали майже 4 тисячі людей, яким поставили діагноз пневмоня, викликана новим різновидом коронавірусу.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Також нагадаємо, що за прогнозами МОЗ, кількість хворих на коронавірус українців може зрости.

На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.