Вакцина проти вірусу Covid-19 може з’явитись через 18 місяців

Вакцину проти коронавірусу вже протестували на мишах

Перша вакцина проти коронавірусу Covid-2019 може бути готова протягом 18-ти місяців.

Про це заявив журналістам очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

«Першу вакцину можуть виготовити за 18 місяців», - сказав Гебреісус.

Зазначимо, що розробка вакцини проти коронавірусу нині на ранніх стадіях, тому ще рано судити про її успішність. Після низки випробувань на гризунах, вакцину тестуватимуть на більших тваринах.

Над створенням mРНК-вакцини працюють співробітники CDC, Медичної школи Університету Тунцзі (Шанхай), а також компанії Stermirna Therapeutics Co., Ltd.

Представники CDC попередили, що клінічні випробування вакцини лише почались, й препарат необхідно тестувати ще щонайменше кілька місяців, перш ніж почати вводити його людям.

Після того, як випробування на гризунах закінчаться, фахівці перейдуть на мавп.

Раніше стало відомо, що новий коронавірус отримав назву Covid-2019.

BREAKING: The World Health Organization (WHO) officially named the 2019 novel #coronavirus as COVID-19.#COVID19 pic.twitter.com/DljD2ErSTc