Смертельний коронавірус: кількість жертв збільшилася до 1016



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Кількість випадків зараження досягла 42638

Кількість жертв пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, в Китаї збільшилося за добу на 108.

Про це повідомляє регіональний комітет з питань гігієни і охорони здоров'я.

У цілому померло 1016 місцевих жителя, 3996 людина одужали і були виписані з лікарні.

Кількість випадків зараження в Китаї досягла 42638.

В цілому 70 підтверджених випадків зараження коронавірусом було зафіксовано в Гонконгу (42 хворих, один помер), Макао (10 заразилися) і на Тайвані (18).

На території материкового Китаю найбільша кількість випадків зараження коронавірусів зафіксована в центральній провінції Хубей (31738, з них 974 померли), де було виявлено вогнище спалаху.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого.

Також нагадаємо, що за прогнозами МОЗ, кількість хворих на коронавірус українців може зрости.

Нагадаємо, сьогодні підтвердилася інформація про другого зараженого українця. Обидва заражених вже покинули корабель і переведені в японську лікарню. Там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

За останніми даними, число жертв коронавирусу становить 908 осіб. Кількість інфікованих на материковому Китаї зросла 40 тисяч людей. Ще 64 випадки зараження підтверджені в Гонконзі, Макао і на Тайвані; 632 пацієнти виписані з лікарень.

Напередодні ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.