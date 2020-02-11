Коронавірус: Скалецька розповіла, коли розпочнеться евакуація українців з Уханя



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Фахівці МОЗ хочуть переконатися, що вірус не потрапить в Україну разом з евакуйованими

Міністерство охорони здоров'я готує місця ізоляції для евакуйованих

Евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України. Про це заявила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька, передає пресслужба міністерства.

За її словами, необхідно підготувати місце для приймання евакуйованих. Воно має відповідати всім необхідним вимогам і рекомендаціям, які були надані командою епідеміологів.

«Остаточне рішення про початок евакуації ми приймемо тільки тоді, коли будуть виключені всі можливі ризики занесення хвороби на територію країни разом з евакуйованими», - заявила Скалецька.

Вона також зазначила, що в закладах, які були обрані для розміщення, працює команда фахівців, перевіряються вентиляційні канали та каналізаційні системи.

«Також важливо організувати харчування з мінімальною кількістю залученого зовнішнього персоналу і забезпечити охорону та закритий режим», - додала міністр.

За станом на 11 лютого від коронавірусу вже померли більше тисячі людей. При цьому одужали майже 4 тисячі людей, яким поставили діагноз пневмоня, викликана новим різновидом коронавірусу.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Також нагадаємо, що за прогнозами МОЗ, кількість хворих на коронавірус українців може зрости.

На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.