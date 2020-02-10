У МОЗ розповіли, куди відправлять українців, евакуйованих з Уханя



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Евакуація українців з ураженого коронавірусом Уханя запланована на 11 лютого

МОЗ пропонує розмістити евакуйованих українців на карантин у Київській області

Українців, яких евакуюють в Україну з китайської провінції Хубей та з міста Ухань через новий коронавірус, перемістять на карантин до одного з двох закладів санаторно-курортного типу, переобладнаних під тимчасові обсерваторії. Про це заявив на брифінгу в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін.

«Наразі Міністерством охорони здоров’я запропоновані дві локації, які опрацьовуються. Це не заклади охорони здоров’я, це заклади санаторно-курортного типу. Після того, як буде вивчено можливість переоблаштування цих закладів під тимчасові обсерваторії – буде визначено остаточно фінальну локацію. Наразі йдуться дискусії, вже розроблені певні технічні керівництва, рекомендації, по тому, які властивості повинен мати цей заклад, тобто, як повинна бути забезпечена охорона, як повинне бути забезпечене певне оснащення. Після того, як буде проведена перевірка цих закладів – зможемо вже визначитися по остаточній локації», - сказав Ігор Кузін.

Він також зазначив, що є пропозиції з боку Міністерства оборони, але вони розглядаються і можуть бути третьою локацією. МОЗ пропонує розмістити евакуйованих українців на карантин у Київській області.

«По підготовці зараз ведуться роботи. Я впевнений, що буде докладено максимум зусиль, для того, щоби забезпечити готовність таких закладів. Поки ми не впевнимося в тому, що ці заклади готові – евакуація неможлива, тому що для цього треба забезпечити належні умови», - додав Ігор Кузін.

Зазначимо, евакуація українців з ураженого коронавірусом Уханя запланована на завтра.

«До уваги громадян України, які висловили намір евакуюватися з провінції Хубей в Україну! У зв’язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), урядом України прийнято рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну. З цією метою, Україною 11 лютого цього року планується спеціальний чартерний рейс за маршрутом: місто Київ - місто Ухань (КНР) - місто Київ», - йдеться у повідомленні посольства України в Китаї.

У цьому зв’язку громадян України, яких на їхнє прохання включено до списку на евакуацію, у посольстві попросили:

Тримати напоготові свої паспортні документи України, документи, що надають право на перебування на території КНР, а також паспортні документи, свідоцтво про народження дітей віком до 18 років.

Залишатися на постійному зв’язку, тримати повністю готовими до тривалого використання свої засоби комунікації (мобільний телефон, планшет тощо), а також, по можливості, поповнити рахунок у т.ч. з урахуванням форс-мажорних ситуацій (надмірне використання інтернет-трафіку, можливість здійснення дзвінків у роумінгу чи в іншу країну).

Бути мобільними та готовими до переміщень, у тому числі нічних, мати у цьому зв’язку мінімально необхідний запас води, продуктів харчування та медикаментів (за необхідності).

Очікувати як на дзвінки посольства на мобільний телефон, так і на повідомлення в групі Embassy – EVACUATION мобільного додатку Wechat, повністю координувати свої дії з представниками посольства.

«Нагадуємо, що по поверненні в Україну на вас очікує обов’язковий 14-денний карантин», - додали у посольстві.

Раніше США евакуювали з Уханя понад 800 осіб.

Також нагадаємо, що за прогнозами МОЗ, кількість хворих на коронавірус українців може зрости.

Нагадаємо, сьогодні підтвердилася інформація про другого зараженого українця. Обидва заражених вже покинули корабель і переведені в японську лікарню. Там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

9 лютого Міністерство охорони здоров'я України повідомило про перший випадок зараження українця коронавірусом. Чоловік був знятий з лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині біля берегів Японії, та перевезений до японської лікарні столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів.

За останніми даними, число жертв коронавирусу становить 908 осіб. Кількість інфікованих на материковому Китаї зросла 40 тисяч людей. Ще 64 випадки зараження підтверджені в Гонконзі, Макао і на Тайвані; 632 пацієнти виписані з лікарень.

Напередодні ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.