Кількість хворих на коронавірус українців може зрости, - МОЗ



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Обидва українця вже покинули корабель і переведені в японську лікарню

На борту лайнера Diamond Princess розпочався новий раунд відбору проб на коронавірус

Кількість українців, заражених коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, може зрости. Про це на брифінгу заявив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузин.

За його словами, сьогодні МОЗ Японії підтвердив 135 випадків коронавірусної інфекції, однак поки завершено тестування 439 пасажирів і членів екіпажу.

«Зараз захворювання підтверджено у двох українців, які є членами екіпажу. Всі люди з підтвердженою інфекцією переведені в лікарню... Проводиться вже другий раунд відбору проб на цьому судні й кількість випадків може зростати», - додав Кузін.

Нагадаємо, сьогодні підтвердилася інформація про другого зараженого українця. Обидва заражених вже покинули корабель і переведені в японську лікарню. Там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

9 лютого Міністерство охорони здоров'я України повідомило про перший випадок зараження українця коронавірусом. Чоловік був знятий з лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині біля берегів Японії, та перевезений до японської лікарні столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів.

За останніми даними, число жертв коронавирусу становить 908 осіб. Кількість інфікованих на материковому Китаї зросла 40 тисяч людей. Ще 64 випадки зараження підтверджені в Гонконзі, Макао і на Тайвані; 632 пацієнти виписані з лікарень.

Напередодні ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.