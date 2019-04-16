Китайці цікавляться добудовою двох блоків на Хмельницькій АЕС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

CNNC все ще цікавиться виробництвом електроенергії на українськиїх АЕС задля подальшого її експорту у Євросоюз

Китайська компанія «China Zhongyuan Engineering Corporation» (CNNC) зацікавилась добудовою енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Про це було заявлено під час зустрічі представників компанії з чиновниками Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, яке відбулось 15 квітня.

Сторони обговорили проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо проекту «Енергетичний міст «Україна – Європейський Союз».

Китайська сторона підкреслила потенціал України у сфері енергетики та висловила зацікавленість щодо можливої участі у проекті «Енергетичний міст «Україна – Європейський Союз», добудови енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС, говориться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, ще в 2017 році CNNC разом з Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) запропонували Україні розглянути можливість добудови блока №4 Хмельницької АЕС за власною технологією Hualong One (HPR-1000). А третій блок повинен був добудовуватися за технологією ВВЕР. Хоча розроблене техніко-економічне обґрунтування добудови третього і четвертого блоків на основі ВВЕР вже мало позитивні висновки державної експертизи.

Ще раніше CNNC цікавилась виробництвом ядерного палива в Україні.