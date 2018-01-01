Китайська лікарка померла, відпрацювавши 18 годин без перерви

Колеги лікаря відзначили, що вона була «трудоголіком» і одним з кращих фахівців у своїй галузі

У китайській провінції Шаньсі (північна частина КНР) лікарка померла, відпрацювавши 18 годин без перерви. Про це повідомляє Asia One. Повідомляється, що 29 грудня 43-річна Чжао Бянсян здійснювала обхід у лікарні і впала, відвідавши у палаті пацієнта та її дочку. Останніми словами загиблої, за свідченням очевидців, були: «Як ваша



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Колеги лікаря відзначили, що вона була «трудоголіком» і одним з кращих фахівців у своїй галузі

У китайській провінції Шаньсі (північна частина КНР) лікарка померла, відпрацювавши 18 годин без перерви. Про це повідомляє Asia One.

Повідомляється, що 29 грудня 43-річна Чжао Бянсян здійснювала обхід у лікарні і впала, відвідавши у палаті пацієнта та її дочку. Останніми словами загиблої, за свідченням очевидців, були: «Як ваша мама?».

Жінку тут же реанімували, але на наступний день вона померла. Розтин показав, що Бянсян померла від субарахноїдального крововиливу — однієї з форм гострого порушення мозкового кровообігу.

Чжао Бянсян була заступником голови відділення респіраторних захворювань в лікарні. Колеги лікаря відзначили, що вона була «трудоголіком» і одним з кращих фахівців у своїй галузі.

Слід зазначити, що в Японії для випадків смерті від перепрацювання використовують термін «кароші́» чи «каросі» (яп. «смерть від перепрацювання») — явище раптової смерті внаслідок перепрацювання чи стресу. Перший випадок каросі відзначено у Японії у 1969. Зачіпає повністю здорових людей, у час великої активності.