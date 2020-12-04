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    Економіка та фінанси

    Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти

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    Загальне обмеження видобутку для країн-учасниць ОПЕК+ у січні складе 7,2 мільйона барелів на добу - Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти
    Загальне обмеження видобутку для країн-учасниць ОПЕК+ у січні складе 7,2 мільйона барелів на добу

    У січні видобуток нафти буде збільшено на 500 тисяч барелів на добу

    Міністри ОПЕК+ схвалили рішення наростити видобуток нафти з січня 2021 року на 0,5 мільйона барелів на добу.

    Про це повідомляють профільні ЗМІ.

    «Починаючи з січня, збільшення буде на 0,5 млн барелів на добу, залежно від умов на ринку», – заявило джерело.

    При цьому загальне обмеження видобутку для країн-учасниць ОПЕК+ у січні складе 7,2 мільйона барелів на добу.

    Угода ОПЕК+ сприятливо впливає на світову нафтову індустрію, підтримує баланс попиту і пропозиції і стабілізує ринок нафти та нафтопродуктів, підкреслив міністр енергетики Казахстану Нурлан Ногаєв, який був присутній на зустрічі.

    Як відомо, «штормити» нафтовий ринок почало 6 березня, коли учасники засідання ОПЕК+ не змогли прийти до єдиного рішення. Після цього ціни на нафту впали на 30%.

    У жовтні також повідомлялося, що Росія зазнала чергової поразки на нафтовому ринку.

    Теги: нафта нафтопродукти енергетика Казахстан ОПЕК
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