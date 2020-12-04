Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти

Загальне обмеження видобутку для країн-учасниць ОПЕК+ у січні складе 7,2 мільйона барелів на добу

У січні видобуток нафти буде збільшено на 500 тисяч барелів на добу

Міністри ОПЕК+ схвалили рішення наростити видобуток нафти з січня 2021 року на 0,5 мільйона барелів на добу.

Про це повідомляють профільні ЗМІ.

«Починаючи з січня, збільшення буде на 0,5 млн барелів на добу, залежно від умов на ринку», – заявило джерело.

При цьому загальне обмеження видобутку для країн-учасниць ОПЕК+ у січні складе 7,2 мільйона барелів на добу.

Угода ОПЕК+ сприятливо впливає на світову нафтову індустрію, підтримує баланс попиту і пропозиції і стабілізує ринок нафти та нафтопродуктів, підкреслив міністр енергетики Казахстану Нурлан Ногаєв, який був присутній на зустрічі.

Як відомо, «штормити» нафтовий ринок почало 6 березня, коли учасники засідання ОПЕК+ не змогли прийти до єдиного рішення. Після цього ціни на нафту впали на 30%.

У жовтні також повідомлялося, що Росія зазнала чергової поразки на нафтовому ринку.