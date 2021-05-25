Білорусь направила Україні ноту протесту через припинення авіасполучення

Білоруська сторона розраховує, що «обурливе рішення» України буде найближчим часом скасовано

Посольство Білорусі скерувало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту у зв’язку з ухваленням Україною рішення щодо припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

Відповідна заява оприлюднена на сайті білоруського посольства, повідомляє «Європейська правда».

«У цій ноті зазначено, що білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь через авіаційну подію, яка не має стосунку до України. Увагу зовнішньополітичного відомства України звернуто на те, що це нічим необґрунтоване рішення України виглядає особливо абсурдним з урахуванням наступних обставин», – заявили в посольстві Білорусі.

Білоруські дипломати зазначили, що 21 жовтня 2016 року за рішенням України літак авіакомпанії «Белавіа», що здійснював рейс за маршрутом Київ-Мінськ, був повернутий українською стороною до київського аеропорту «Жуляни» під загрозою застосування бойової авіації.

У диппредставництві наголосили, що шкоди від ухваленого українською стороною політичного рішення зазнає насамперед Україна і її громадяни.

«Авіаційна блокада, організована Україною, не дасть змоги громадянам Республіки Білорусь повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України у розпал туристичного сезону. Значно зросте і вартість подорожей до України з огляду на необхідність використання для перельотів альтернативних аеропортів», – пояснили в посольстві.

Білоруська сторона розраховує, що «обурливе рішення» України з авіаційної блокади Республіки Білорусь, буде найближчим часом скасовано з урахуванням об'єктивного розгляду всіх обставин посадки 23 травня 2021 року в Національному аеропорту «Мінськ» літака авіакомпанії Ryanair, наголошується у ноті.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Відповідне рішення було прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду

«З 00 годин 00 хвилин 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Тільки на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужби і ДП «Украерорух» прийняти для цього необхідних заходів», – повідомив прем'єр Шмигаль.