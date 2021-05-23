Затримання Протасевича: ще один нардеп привітав Білорусь із «блискучою операцією»

Вітаю білоруські спецслужби з проведенням блискучої операції з нейтралізації противника, заявив народний депутат України

Нардеп від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива привітав у Facebook білоруські спецслужби із «блискучою операцією» із затримання засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

«Вітаю білоруські спецслужби з проведенням блискучої операції з нейтралізації противника, що становить загрозу національній безпеці. Прийдемо до влади – обов'язково використовуватимемо досвід наших сусідів!» – написав Кива.

Також народний депутат України від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко розмістив після затримання схвальний пост щодо білоруського президента на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, Польща вимагає від ЄС негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення літака. Також Україна вимагає від Білорусі негайно звільнити Олега Протасевича.

Сьогодні зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.