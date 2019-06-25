  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кличко оцінив президентство Порошенка

    • Розсилка
    <span>Київський міський голова Віталій Кличко</span> - Кличко оцінив президентство Порошенка
    Київський міський голова Віталій Кличко
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Столичний голова у 2014 році підтримав висунення Порошенка і тривалий час очолював президентську партію

    Мер Києва Віталій Кличко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» зізнався, що не жалкує про рішення в 2014 році не йти на президентські вибори.

    «Я до сьогоднішнього дня переконаний, що це було правильне рішення. У тій складній ситуації потрібно було обрати главу держави, щоб оперативно ухвалювати рішення, а не гратись в другий тур і так далі. І час ішов на години, бо нас хотіли перетворити на Малоросію. Мені закидають, мовляв, ми могли би позмагатись один з одним, але на той час рейтинг Порошенка був вищим», - вважає Кличко.

    Читайте також

    Він також розказав, чи вважає Петра Порошенка хорошим президентом.

    «Що стосується зовнішньої політики, він зробив багато позитивних речей: безвіз, об'єднання міжнародної спільноти навколо України, підтримка України в усьому світі, санкції проти Росії… Що стосується внутрішньої політики: результат президентських виборів - відповідь на ваше питання», - резюмував Кличко.

    Як повідомлялось, п’ятий президент України Петро Порошенко не вважає, що Володимир Гройсман і Віталій Кличко його зрадили. «Я не оперую такими категоріями. Закінчилась президентська каденція, ми починаємо з чистого аркуша. В рабство ніхто нікому не продавався. А виборці дадуть оцінку – подивимося, хто був правий, а хто ні. Ніхто ніколи не брав на себе зобов’язання, що ми там ідемо спільним політичним проектом forever», - пояснив Порошенко.

    Зазначимо, партія «Удар», яка не буде брати участь в парламентських виборах по списку, виставить лише 15 кандидатів по мажоритарних округах. Сам Кличко має намір залишитися на посаді мера Києва і не буде балотуватися до Верховної Ради. Він також пообіцяв, що партія має намір провести оновлення.

    На останіх парламентських виборах УДАР пішов разом з партією Порошенка. Кандидати від Кличка отримали 30% місць в прохідній частині списку, а сам лідер УДАРу був під №1.

    У 2015 року політичні партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» і «УДАР Віталія Кличка» об'єдналися в єдину партію для участі у місцевих виборах 2015 року.

    Читайте також: 
    Читайте також
    Петро Порошенко Віталій Кличко вибори санкції УДАР рейтинг партії мер президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ