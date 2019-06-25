Кличко оцінив президентство Порошенка



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Київський міський голова Віталій Кличко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Столичний голова у 2014 році підтримав висунення Порошенка і тривалий час очолював президентську партію

Мер Києва Віталій Кличко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» зізнався, що не жалкує про рішення в 2014 році не йти на президентські вибори.

«Я до сьогоднішнього дня переконаний, що це було правильне рішення. У тій складній ситуації потрібно було обрати главу держави, щоб оперативно ухвалювати рішення, а не гратись в другий тур і так далі. І час ішов на години, бо нас хотіли перетворити на Малоросію. Мені закидають, мовляв, ми могли би позмагатись один з одним, але на той час рейтинг Порошенка був вищим», - вважає Кличко.

Він також розказав, чи вважає Петра Порошенка хорошим президентом.

«Що стосується зовнішньої політики, він зробив багато позитивних речей: безвіз, об'єднання міжнародної спільноти навколо України, підтримка України в усьому світі, санкції проти Росії… Що стосується внутрішньої політики: результат президентських виборів - відповідь на ваше питання», - резюмував Кличко.

Як повідомлялось, п’ятий президент України Петро Порошенко не вважає, що Володимир Гройсман і Віталій Кличко його зрадили. «Я не оперую такими категоріями. Закінчилась президентська каденція, ми починаємо з чистого аркуша. В рабство ніхто нікому не продавався. А виборці дадуть оцінку – подивимося, хто був правий, а хто ні. Ніхто ніколи не брав на себе зобов’язання, що ми там ідемо спільним політичним проектом forever», - пояснив Порошенко.

Зазначимо, партія «Удар», яка не буде брати участь в парламентських виборах по списку, виставить лише 15 кандидатів по мажоритарних округах. Сам Кличко має намір залишитися на посаді мера Києва і не буде балотуватися до Верховної Ради. Він також пообіцяв, що партія має намір провести оновлення.

На останіх парламентських виборах УДАР пішов разом з партією Порошенка. Кандидати від Кличка отримали 30% місць в прохідній частині списку, а сам лідер УДАРу був під №1.

У 2015 року політичні партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» і «УДАР Віталія Кличка» об'єдналися в єдину партію для участі у місцевих виборах 2015 року.

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