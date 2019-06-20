Порошенко про «зраду» Гройсмана: У рабство ніхто нікому не продавався



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Володимир Гройсман покинув команду Петра Порошенка і йде на вибори з новою політичною силою

Експрезидент прокоментував питання, чому Гройсман та Кличко тепер не з ним

П’ятий президент України Петро Порошенко не вважає, що Володимир Гройсман і Віталій Кличко його зрадили. Про це він розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Я не апелюю такими категоріями. Закінчилась президентська каденція, ми починаємо з чистого аркуша. В рабство ніхто нікому не продавався. А виборці дадуть оцінку – подивимося, хто був правий, а хто ні. Ніхто ніколи не брав на себе зобов’язання, що ми там ідемо спільним політичним проектом forever», - пояснив Порошенко.

Він підкреслив, що до Гройсмана ставиться з повагою і вважає, що той у його команді реалізувався.

«Ще раз повторюю, я шаную, що було зроблено Гройсманом в складі єдиної команди. Я шаную, що було зроблено Кличком у складі єдиної команди. Але це їх право обирати зараз власну долю. Я шаную це право», - підкреслив експрезидент.

Відповідаючи на питання, може, це добре, що у списку «Європейської солідарності» другим номером не йде Гройсман, а третім – Кличко, і що список пройшов upgrade, Порошенко заявив, що у його партії дійсно вийшов список, який зробить прикрасу будь-якій політичній силі.

«Це список особистостей. Не партій, а особистостей. Ми б могли нашинкувати партій десятки. Але в списку опинились люди, про яких повинна знати вся країна. Таких, як Яна Зінкевич. Бо це - надзвичайно світла людина. Людина, яка в 19 років пішла створювати медичний батальйон «Госпітальєри». Ахтем Чийгоз. Хто його знав чотири роки тому? Подивіться яка глиба! Пройшов би кожен з українців такі випробування, як він? За паспорт України він відсидів більше трьох років у в’язниці, щоби не зрадити державу! Іра Геращенко відбулася як справжній боєць і як уповноважений президента з питань Донбасу, і як захисник євроатлантичної європейської моделі у стінах Верховної Ради. Михайло Забродський – військовий стратег з досвідом світового рівня…», - резюмував лідер «Європейської солідарності».

Нагадаємо, 9 червня 2019 партія «Європейська Солідарність», яку очолив Петро Порошенко провела з’їзд, на якому затвердила програму та оголосила першу десятку кандидатів в депутати.

Як повідомлялося, на парламентських виборах 2014 року Гройсман пройшов до Верховної Ради за списком «Блоку Петра Порошенка». Із 2016 року займає посаду прем'єр-міністра України та вважався одним із найблищих соратників експрезидента. 26 травня Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з БПП.

Самостійно на дострокові вибори Верховної Ради поведе партію «Удар» її лідер – Віталій Кличко. Проте мер Києва зазначив, що за списком політична сила кандидатів не буде висувати, а лише в мажоритарних виборчих округах.

Нагадаємо, на останіх парламентських виборах УДАР пішов разом з партією Порошенка. Кандидати від Кличка отримали 30% місць в прохідній частині списку, а сам лідер УДАРу був під №1.

У 2015 року політичні партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» і «Український демократичний альянс за реформи (УДАР) Віталія Кличка» об'єдналися в єдину партію для участі у місцевих виборах 2015 року.