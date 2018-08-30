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    В Арізоні пройшла траурна церемонія пам'яті сенатора Маккейна

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    Дружина Джона Маккейна Сінді притиснулася обличчям до труни чоловіка - В Арізоні пройшла траурна церемонія пам'яті сенатора Маккейна
    Фото: AP
    Дружина Джона Маккейна Сінді притиснулася обличчям до труни чоловіка

    У четвер у Фініксі пройде відкрита для публіки церемонія пам'яті з ходою через усе місто

    В ротонді Капітолію штату Арізона в місті Фінікс пройшла перша меморіальна служба, присвячена сенатору Джону Маккейну.

    Про це повідомляє AP.

    «Члени Національної гвардії Арізони внесли труну в ротонду штату. Кімната була прикрашена прапорами США і Арізони. Дружина Джона Маккейна Сінді притиснулася обличчям до труни чоловіка. Також деякі з його дітей плакали», - йдеться в повідомленні.

    Під час служби губернатор Дуг Дуче згадував сенатора Маккейна, як і міжнародно відомого діяча, а також найбільшу фігуру в історії Арізони.

    Пізніше, у другій половині дня, ротонда була відкрита для всіх бажаючих віддати честь сенатору. Як тільки завершилася служба, біля будівлі зібралася черга з більш ніж сотні людей.

    У четвер у Фініксі також пройде відкрита для публіки церемонія пам'яті з ходою через усе місто. У п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставлять для прощання в центральній ротонді Капітолію, а національна меморіальна служба пройде в Кафедральному соборі Вашингтона в суботу, 1 вересня. Уже в неділю на території Військово-морської академії в приватному порядку пройдуть похорони сенатора.

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    В Арізоні пройшла траурна церемонія пам'яті сенатора Маккейна
    В Арізоні пройшла траурна церемонія пам'яті сенатора Маккейна
    В Арізоні пройшла траурна церемонія пам'яті сенатора Маккейна
    В Арізоні пройшла траурна церемонія пам'яті сенатора Маккейна
    В Арізоні пройшла траурна церемонія пам'яті сенатора Маккейна
    В Арізоні пройшла траурна церемонія пам'яті сенатора Маккейна
    В Арізоні пройшла траурна церемонія пам'яті сенатора Маккейна
    В Арізоні пройшла траурна церемонія пам'яті сенатора Маккейна
    В Арізоні пройшла траурна церемонія пам'яті сенатора Маккейна

    Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

    Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

    Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна. Також нову штаб-квартиру НАТО можуть назвати на честь Маккейна. Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на проспект Маккейна.

    Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.

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