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    Кличко виступив на конференції Християнсько-соціального союзу Німеччини, де закликав до подальшої підтримки України

    Мер Києва наголосив, що Україна потребує подальшої підтримки західних партнерів
    Мер Києва Віталій Кличко виступив на щорічній конференції партії Християнсько-соціальний союз Німеччини та відповів на запитання німецьких політиків. Захід відбувся в баварському місті Зеон. Кличко наголосив, що Україна потребує подальшої підтримки західних партнерів.  «Як Україна зацікавлена в підтримці сильних і успішних партнерів та
    • Сьогодні, 14:30
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    Мер Києва наголосив, що Україна потребує подальшої підтримки західних партнерів

    Мер Києва Віталій Кличко виступив на щорічній конференції партії Християнсько-соціальний союз Німеччини та відповів на запитання німецьких політиків. Захід відбувся в баварському місті Зеон.

    Кличко наголосив, що Україна потребує подальшої підтримки західних партнерів.  «Як Україна зацікавлена в підтримці сильних і успішних партнерів та сусідів, так і Європа сьогодні зацікавлена в стабільній і сильній Україні», - відзначив мер Києва.

    Дискусія однієї з панелей конференції була присвячена економічній ситуації, викликам, яким сьогодні протистоїть Україна, та змінам, які Україна повинна  втілити. Зокрема, йшлося і про невідкладність ефективної боротьби з корупцією, яка заважає розвитку української держави. 

    «Німців сьогодні дуже цікавить, як надалі розвиватиметься Україна, врегулювання ситуації на сході нашої держави, лунало і багато питань щодо боротьби з корупцією, - сказав Кличко. «Йшлося про підтримку України- фінансову і політичну. Це сьогодні дуже важливо для нашої країни», - наголосив Віталій Кличко в коментарі журналістам.

    Християнсько-соціальний союз- політична партія, яка входить до блоку з Християнсько- демократичною партією Німеччини (ХДС-ХСС) та має з нею об‘єднану фракцію в Бундестазі. ХСС є правлячою партією землі Баварія. 

    В конференції Християнсько-соціального союзу взяли участь глава партії, прем‘єр-міністр Баварії Хорст Зеєгофер, голова групи ХСС у Бундестазі Олександр Добріндт. 

    Цього року в Києві планують відкрити представництво землі Баварія в Україні.

    Цього року в Києві планують відкрити представництво землі Баварія в Україні.

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