Кличко виступив на конференції Християнсько-соціального союзу Німеччини, де закликав до подальшої підтримки України

Мер Києва наголосив, що Україна потребує подальшої підтримки західних партнерів

Мер Києва Віталій Кличко виступив на щорічній конференції партії Християнсько-соціальний союз Німеччини та відповів на запитання німецьких політиків. Захід відбувся в баварському місті Зеон. Кличко наголосив, що Україна потребує подальшої підтримки західних партнерів. «Як Україна зацікавлена в підтримці сильних і успішних партнерів та



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Мер Києва наголосив, що Україна потребує подальшої підтримки західних партнерів

Мер Києва Віталій Кличко виступив на щорічній конференції партії Християнсько-соціальний союз Німеччини та відповів на запитання німецьких політиків. Захід відбувся в баварському місті Зеон.

Кличко наголосив, що Україна потребує подальшої підтримки західних партнерів. «Як Україна зацікавлена в підтримці сильних і успішних партнерів та сусідів, так і Європа сьогодні зацікавлена в стабільній і сильній Україні», - відзначив мер Києва.

Дискусія однієї з панелей конференції була присвячена економічній ситуації, викликам, яким сьогодні протистоїть Україна, та змінам, які Україна повинна втілити. Зокрема, йшлося і про невідкладність ефективної боротьби з корупцією, яка заважає розвитку української держави.

«Німців сьогодні дуже цікавить, як надалі розвиватиметься Україна, врегулювання ситуації на сході нашої держави, лунало і багато питань щодо боротьби з корупцією, - сказав Кличко. «Йшлося про підтримку України- фінансову і політичну. Це сьогодні дуже важливо для нашої країни», - наголосив Віталій Кличко в коментарі журналістам.

Християнсько-соціальний союз- політична партія, яка входить до блоку з Християнсько- демократичною партією Німеччини (ХДС-ХСС) та має з нею об‘єднану фракцію в Бундестазі. ХСС є правлячою партією землі Баварія.

В конференції Християнсько-соціального союзу взяли участь глава партії, прем‘єр-міністр Баварії Хорст Зеєгофер, голова групи ХСС у Бундестазі Олександр Добріндт.

Цього року в Києві планують відкрити представництво землі Баварія в Україні.

Цього року в Києві планують відкрити представництво землі Баварія в Україні.