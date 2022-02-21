Лідери ЄС назвали дії Путіна кричущим порушенням

На рішення Москви про визнання «Л/ДНР» Євросоюз та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю

Лідери ЄС назвали крок Москви щодо визнання терористичних «Л/ДНР» кричущим порушенням міжнародного права. Відповідні заяви у Twitter після перемовин оприлюднили очільник Європейської ради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Визнання двох сепаратистських територій в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод», – написав Шарль Мішель.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements



EU and its partners will react with unity, firmness and determination in solidarity @ZelenskyyUa @POTUS — Charles Michel (@eucopresident) February 21, 2022

Він додав, що на рішення Москви про визнання «Л/ДНР» Євросоюз та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною.

Аналогічний пост розмістила у Twitter також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 21, 2022

Зазначимо, Зеленський терміново поговорив з Байденом після рішення Путіна щодо визнання «Л/ДНР».

Вже за кілька хвилин після визнання президентом РФ Володимиром Путіним «ЛДНР», кілька держав та режимів відреагували на цю подію

Нагадаємо, президент Росії Володимирн Путін підписав указ про визнання «ДНР» та «ЛНР». Також Путін підписав договори з Пушиліним та Пасічником про дружбу та співпрацю з «ЛНР» та «ДНР».

Зауважимо, дещо раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що підпише указ про визнання «ЛНР» і «ДНР». Він заявив це під час телефонних переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Як відомо, Зеленський після Радбезу Росії скликав термінове засідання РНБО. Воно розпочалося 21 лютого о 20:00.

Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен».

Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).