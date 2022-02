Лідери ЄС назвали дії Путіна кричущим порушенням

Лідери ЄС назвали крок Москви щодо визнання терористичних «Л/ДНР» кричущим порушенням міжнародного права. Відповідні заяви у Twitter після перемовин оприлюднили очільник Європейської ради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Визнання двох сепаратистських територій в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод», – написав Шарль Мішель.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements EU and its partners will react with unity, firmness and determination in solidarity @ZelenskyyUa @POTUS

Він додав, що на рішення Москви про визнання «Л/ДНР» Євросоюз та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною.

Аналогічний пост розмістила у Twitter також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.