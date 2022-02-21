Путін заявив, що вступ України до НАТО – це «прямо ніж до горла»

Путін у своєму зверненні до громадян країни пояснив, чим небезпечний для Росії вступ України до НАТО

Президент Росії Володимир Путін під час звернення до росіян заявив, що вступ України до НАТО – «питання вирішене». Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Росія 24».

«Ми чітко розумінням, що за подібного сценарію рівень військових загроз для Росії кардинально в рази підвищиться. Звертаю особливу увагу: багаторазово зросте небезпека саме раптового удару по нашій країні», – сказав він.

За його словами, розгортання на території України радіолокаційних засобів розвідки начебто дозволить альянсу контролювати повітряний простір Росії до Уралу. Він розповів, що після розриву США Договору про ракети середньої та меншої дальності Пентагон відкрито веде розробку цілого ряду ударних засобів наземного базування, у тому числі балістичних ракет, здатних досягати мети на відстані до 5500 кілометрів.

«У разі розміщення таких систем в Україні вони зможуть вражати об'єкти по всій європейській території Росії, а також за Уралом. Підлітний час до Москви крилатих ракет «Томагавк» складе менше 35 хвилин, балістичних ракет з району Харкова – 7-8 хвилин, а гіперзвукових ударних засобів – 4-5 хвилин. Це прямо ніж до горла, і вони, без сумніву, розраховують реалізувати ці плани», – заявив Путін.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

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