Кліматичні активісти заблокували центр Берліна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рух Extinction Rebellion закликає владу ФРН оголосити «надзвичайний кліматичний стан»

Тисячі кліматичних активістів блокують з ранку понеділка кілька вулиць у Берліні.

Організатори акції, група Extinction Rebellion, заявили, що вона триватиме весь тиждень.

З самісінького ранку понеділка вони перекрили рух на розв’язці Велика зірка в центрі німецької столиці, блокувавши урядовий квартал. У відомстві канцлера кабінет саме зібрався для обговорення «кліматичного пакету» заходів, які, втім, активісти вважають недостатніми.

Рух Extinction Rebellion, який виник у Німеччині в листопаді минулого року, закликає владу ФРН оголосити «надзвичайний кліматичний стан» і якнайшвидше скоротити викиди діоксиду вуглецю.

«Ми продовжуватимемо протест, поки уряди не відреагують належним чином», - заявили організатори.

Їм висловили підтримку прибічники руху Parents for Future Deutschland, що постав зі шкільного руху Fridays for Future.

«Ми переконані, що лише спільно і разом з усіма людьми та групами загального руху за кліматичну справедливість у всьому світі маємо шанс ініціювати фундаментальні соціальні зміни та покласти край кліматичній катастрофі», - йдеться у заяві, переданій агентству.

На думку організаторів акції, тиждень блокади у Берліні дасть змогу ще більшій кількості людей відкрити очі та долучитися до боротьби за збереження Землі як життєздатного місця. «Тільки тоді ми зможемо створити необхідний тиск, щоб нарешті примусити політично та економічно відповідальних сторін вжити амбітних кроків для виконання прийнятих цілей захисту клімату», - йдеться у зверненні.

Подібні акції проходять цього дня також у Лондоні, Парижі, Мадриді, Амстердамі, Нью-Йорку, Буенос-Айресі, Перті, Сіднеї, Мельбурні та інших великих містах світу.

Джерело: Укрінформ