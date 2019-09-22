Німеччина взяла зобов’язання відмовитися від вугілля задля захисту клімату



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Страйк за клімат у Німеччині Фото: REUTERS/Christian Mang

Відповідне оголошення планують зробити під час кліматичної конференції ООН у Нью-Йорку

Німеччина 22 вересня приєднується до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов’язалися припинити використання вугілля у якості палива.

Про це повідомляє DW із посиланням на міністерку охорони довкілля Німеччини Свенью Шульце.

«Відмова від використання вугілля є головним елементом для глобального захисту клімату», – заявила Шульце.

Відповідне оголошення планують зробити під час кліматичної конференції ООН у Нью-Йорку. За словами міністерки, німецький уряд офіційно заявив про поступову відмову країни від використання енергії з вугілля, коли ухвалив пакет заходів для боротьби із змінами клімату.

«Коли така велика індустріальна країна як Німеччина відмовляється від ядерної та вугільної енергетики і поступово переходить на відновлювані джерела енергії, вона надсилає потужний сигнал в інші частини світу», – вважає Шульце.

Альянс Powering Past Coal був заснований Великою Британією та Канадою у 2017 під час кліматичної конференції ООН у Бонні, Німеччина. Його учасники зобов’язуються зупинити будівництво нових електростанцій на вугіллі, припинити використання енергії з вугілля, встановити дату відмови від вугілля та узгодити свою національну кліматичну політику з цілями Паризької кліматичної угоди. До організації приєдналося понад 50 держав, регіонів та міст, а також понад 30 компаній і організацій. Серед членів альянсу – Франція, Італія, Австрія, Швейцарія, Бельгія, окремі штати та міста США.

Нагадаємо, 20 вересня, у світі відбулися масштабні акції на захист клімату. Цей день має стати початком міжнародного тижня страйків. Кілька сотень тисяч учасників у 160 країнах світу у п’ятницю вийшли на вулиці на захист клімату та довкілля.

Як повідомлялося, Міністерство довкілля Німеччини запропонувало заборонити з 2020 року використання одноразових поліетиленових пакетів.