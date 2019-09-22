Німеччина взяла зобов’язання відмовитися від вугілля задля захисту клімату
Страйк за клімат у Німеччині
Відповідне оголошення планують зробити під час кліматичної конференції ООН у Нью-Йорку
Німеччина 22 вересня приєднується до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов’язалися припинити використання вугілля у якості палива.
Про це повідомляє DW із посиланням на міністерку охорони довкілля Німеччини Свенью Шульце.
«Відмова від використання вугілля є головним елементом для глобального захисту клімату», – заявила Шульце.
Відповідне оголошення планують зробити під час кліматичної конференції ООН у Нью-Йорку. За словами міністерки, німецький уряд офіційно заявив про поступову відмову країни від використання енергії з вугілля, коли ухвалив пакет заходів для боротьби із змінами клімату.
«Коли така велика індустріальна країна як Німеччина відмовляється від ядерної та вугільної енергетики і поступово переходить на відновлювані джерела енергії, вона надсилає потужний сигнал в інші частини світу», – вважає Шульце.
Нагадаємо, 20 вересня, у світі відбулися масштабні акції на захист клімату. Цей день має стати початком міжнародного тижня страйків. Кілька сотень тисяч учасників у 160 країнах світу у п’ятницю вийшли на вулиці на захист клімату та довкілля.
Як повідомлялося, Міністерство довкілля Німеччини запропонувало заборонити з 2020 року використання одноразових поліетиленових пакетів.