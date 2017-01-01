Український чиновник пояснив, що влада в «ЛНР» перейшла від Суркова до ФСБ

Клименко: Ватажком «ЛНР» став завербований ФСБ екс-співробітник СБУ

В окупованому Луганську поширюють листівки із закликами до об’єднання з «ДНР». Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко. «За нашими даними, на території Луганська розповсюджуються листівки з текстом, що нам потрібно



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Клименко: Ватажком «ЛНР» став завербований ФСБ екс-співробітник СБУ

В окупованому Луганську поширюють листівки із закликами до об’єднання з «ДНР». Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

«За нашими даними, на території Луганська розповсюджуються листівки з текстом, що нам потрібно об’єднатися в єдину республіку», – сказав він.

Клименко припускає, що таким чином людей готують до об’єднання.

«Людей потихеньку готують до такого об’єднання. Наступним кроком буде розповсюдження таких закликів у ЗМІ на окупованих територіях», – вважає заступник глави ВЦА.

Він переконаний, що від цього Росія матиме зиск, оскільки зараз на територіях «ДНР» і «ЛНР» дуже різняться вектори.

«На території окупованої Луганщини не виключають об’єднання з Україною, тоді як в Донецькій – категорично проти цього», – зазначив Клименко

Якщо таке ж об’єднання трапиться, це буде грубим порушенням мінських угод, формат переговорів доведеться змінювати, наголошує заступник глави Луганської ВЦА.

Також Клименко прокоментував «кадрові перестановки» в ОРЛО. Звільнення ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького і призначення замість нього Леоніда Пасічника він називає зміною векторів впливу.

«Це зміна векторів впливу. Плотницький вважав себе людиною Суркова, Пасічник – це представник ФСБ РФ. Керувати територіями ОРЛО будуть представники ФСБ РФ через Пасічника», – зазначив він.

Клименко нагадав, що Пасічник до подій 2014 року працював у СБУ, де координував підрозділ із протидії контрабанді.

«Відомо, що він тоді підтримував як офіційні, так і неофіційні стосунки з представниками ФСБ. Саме в ті часи він і потрапив у поле зору російських спецслужб і був завербований», – вважає заступник глави обласної ВЦА.

Станом на сьогодні, за його словами, проти Пасічника порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 109 ККУ (дії, вчинені з метою захоплення державної влади).

Нагадаємо, 21 листопада в окупованому Луганську військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.

Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.

Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.

Міністр оборони Степан Полторак 22 листопада заявив, що українська армія готова до загострення в окупованому Луганську.

23 листопада ЗМІ повідомили, що бойовики підігнали БТРи до будівлі, де забарикадувався ватажок «ЛНР» Плотницький.

24 листопада Плотницький подав у відставку за станом здоров'я.

25 листопада Плотницький був усунутий з посади ватажка «ЛНР». На його місце було призначено Леоніда Пасічника.

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