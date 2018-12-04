Клімкін у Брюсселі: Помпео запевнив, що Україна буде членом НАТО



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Глава МЗС України Павло Клімкін

Помпео у своїй промові в Брюсселі запевнив, що Україна і Грузія будуть членами Північноатлантичного альянсу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що США висловили рішучу підтримку намірам України стати повноправним членом НАТО.

Про це повідомляє Радіо НВ.

За словами Клімкіна, державний секретар США Майк Помпео у своїй промові на саміті НАТО у Брюсселі запевнив, що Україна і Грузія будуть членами Північноатлантичного альянсу.

Клімкін додав, що він давно не чув такої підтримки України, як на саміті.

«Це був унікальний досвід, коли говорили всі 29 країн», - сказав міністр.

Нагадаємо, Клімкін сьогодні заявив, що Угорщина налаштована налагодити стосунки з Україною.

Як відомо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін ввечері у понеділок, 3 грудня, вилетів на міністерські засідання НАТО і ОБСЄ для обговорення агресії Росії в Керченській протоці проти українських кораблів.