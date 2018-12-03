Клімкін відправився на міністерські засідання НАТО та ОБСЄ
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Наступного тижня у глави МЗС заплановані зустрічі з представниками Європейського Союзу
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін ввечері у понеділок, 3 грудня, вилетів на міністерські засідання НАТО і ОБСЄ для обговорення агресії Росії в Керченській протоці проти українських кораблів.
Про це повідомляється у Twitter глави МЗС України.
Згідно з повідомленням Клімкіна, наступного тижня у нього заплановані зустрічі з представниками Європейського Союзу.
«Вирушаємо на міністерські зустрічі НАТО та ОБСЄ. ЄС залишимо на наступний тиждень», - написав Клімкін.
Вирушаємо на міністерські зустрічі НАТО та ОБСЄ. ЄС залишимо на наступний тиждень :) pic.twitter.com/32OVihCWon— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 грудня 2018 р.
Нагадаємо, американський держсекретар Майкл Помпео відправився в Брюссель для участі в міністерській зустрічі НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств. Помпео, зокрема, обговорить питання безпеки, взаємодії НАТО і ситуацію навколо України.