Клімкін відправився на міністерські засідання НАТО та ОБСЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Наступного тижня у глави МЗС заплановані зустрічі з представниками Європейського Союзу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін ввечері у понеділок, 3 грудня, вилетів на міністерські засідання НАТО і ОБСЄ для обговорення агресії Росії в Керченській протоці проти українських кораблів.

Про це повідомляється у Twitter глави МЗС України.

Згідно з повідомленням Клімкіна, наступного тижня у нього заплановані зустрічі з представниками Європейського Союзу.

«Вирушаємо на міністерські зустрічі НАТО та ОБСЄ. ЄС залишимо на наступний тиждень», - написав Клімкін.

Вирушаємо на міністерські зустрічі НАТО та ОБСЄ. ЄС залишимо на наступний тиждень :) pic.twitter.com/32OVihCWon — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 грудня 2018 р.

Нагадаємо, американський держсекретар Майкл Помпео відправився в Брюссель для участі в міністерській зустрічі НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств. Помпео, зокрема, обговорить питання безпеки, взаємодії НАТО і ситуацію навколо України.