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    Політика

    Клімкін відправився на міністерські засідання НАТО та ОБСЄ

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    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін - Клімкін відправився на міністерські засідання НАТО та ОБСЄ
    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

    Наступного тижня у глави МЗС заплановані зустрічі з представниками Європейського Союзу

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін ввечері у понеділок, 3 грудня, вилетів на міністерські засідання НАТО і ОБСЄ для обговорення агресії Росії в Керченській протоці проти українських кораблів.

    Про це повідомляється у Twitter глави МЗС України.

    Згідно з повідомленням Клімкіна, наступного тижня у нього заплановані зустрічі з представниками Європейського Союзу.

    «Вирушаємо на міністерські зустрічі НАТО та ОБСЄ. ЄС залишимо на наступний тиждень», - написав Клімкін.

    Нагадаємо, американський держсекретар Майкл Помпео відправився в Брюссель для участі в міністерській зустрічі НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств. Помпео, зокрема, обговорить питання безпеки, взаємодії НАТО і ситуацію навколо України.

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