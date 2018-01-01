КНДР відправить формального лідера на відкриття Олімпіади-2018

Кім Йон Нам вирушить до Пхеончхана 9 лютого

Голова президії Верховної Народної Ради КНДР і формальний глава держави Кім Йон Нам прибуде на відкриття зимової Олімпіади в Південній Кореї. Про це повідомляє DW з посиланням на південнокорейських посадовців. Кім Йон Нам вирушить до Пхьончхана 9 лютого, разом з ним прибудуть ще два члени делегації та 18 помічників.



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Кім Йон Нам вирушить до Пхеончхана 9 лютого

Голова президії Верховної Народної Ради КНДР і формальний глава держави Кім Йон Нам прибуде на відкриття зимової Олімпіади в Південній Кореї.

Про це повідомляє DW з посиланням на південнокорейських посадовців.

Кім Йон Нам вирушить до Пхьончхана 9 лютого, разом з ним прибудуть ще два члени делегації та 18 помічників.

Формальний 90-річний глава КНДР, який обіймає свою посаду впродовж 20 останніх років, перебуватиме в Південній Кореї до 11 лютого.

Нагадаємо, що Україна назвала склад на зимові Олімпійські ігри 2018 року.