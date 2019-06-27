КНДР закликає США сформулювати якомога швидше нову стратегію переговорів



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Пхеньян виступає проти спроб Сеулу грати роль посередника в діалозі КНДР і США

Глава відділу США МЗС КНДР Квон Чон Ган заявив, що в США залишається все менше часу на те, щоб сформулювати якісно нову стратегію для двосторонніх переговорів із метою відновлення діалогу із питань північнокорейського ядерного роззброєння.

За словами дипломата КНДР Вашингтон говорить про діалог, але при цьому стає все більш відчайдушним в ворожих діях щодо Пхеньяну. Квон Чон Ган наголосив на тому, що відновлення діалогу не відбудеться без реалістичних пропозицій із боку США, які б враховували інтереси обидвох країн, пише інформаційне агентство Reuters.

Окремо північнокорейський дипломат відзначив, що нормалізація відносин між Пхеньяном і Вашингтоном відбувається на основі розвитку дружніх персональних взаємин між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом. Як наслідок, Республіка Корея не повинна грати роль посередника в діалозі між США і КНДР.

Дана заява була зроблена на фоні приїзду спецпосланника США з питань ядерних переговорів із КНДР Стівена Бігуна до Сеулу.

Президент США також прибуде до Республіки Корея після саміту G20 в Осаці. Проте вже на сьогодні в Білому домі виключили можливість зустрічі із Кім Чен Ином в рамках візиту Дональда Трампа до Республіки Корея.