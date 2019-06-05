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    Князєв повідомив, що напередодні вбивства хлопчика провів кадрові зміни в місцевій поліції

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    <p>Був повністю змінений склад поліції превенції у зв&rsquo;язку з неефективністю виконання обов&rsquo;язків</p> - Князєв повідомив, що напередодні вбивства хлопчика провів кадрові зміни в місцевій поліції

    Був повністю змінений склад поліції превенції у зв’язку з неефективністю виконання обов’язків

    Як підкреслив Князєв, на момент трагедії, 31 травня, більшість керівників поліції у Київській області були тільки призначені або були виконуючими обов’язків

    За тиждень до вбивства 5-річного хлопчика Кирила був повністю змінений склад блоку поліції превенції ГУ Нацполіції у Київській області, куди були включені й керівники відділу поліції у Переяславі-Хмельницькому.

    Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час засідання комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо розслідування вбивства хлопчика працівниками поліції.

    «22 травня мною особисто здійснений виїзд в управління поліції Київську область, проводив нараду і проводив кадрові зміни. У той день під час наради я змінив повністю весь керівний склад блоку поліції превенції ГУ Нацполіції у Київській області. У цей наказ були включені керівники відділу поліції Переяслав-Хмельницького», - заявив Князєв.

    За його словами, тільки у ГУ Нацполіції Київської області за два роки роботи Князєва був проведений такий кадровий наказ щодо змін, тобто повністю змінений склад поліції превенції у зв’язку з неефективністю виконання обов’язків – у першу чергу реформування та превентивної діяльності.

    Таким чином, як підкреслив Князєв, на момент трагедії, 31 травня, більшість керівників поліції у Київській області були тільки призначені або були виконуючими обов’язків.

    Як відомо, після трагедії в Переяслав-Хмельницькому керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини були відсторонені від виконання службових обов’язків.

    Нагадаємо, 31 травня  до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

    3 червня хлопчик помер у лікарні.

    Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.  Пізніше у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

    Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

    4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою  і бабусею загиблого хлопчика.

    Слідчі, які розслідують вбивство, досі не знайшли зброю, з якої було здійснено постріл, хоча були проведені допити та слідчі експерименти.

    Джерело: УНН

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