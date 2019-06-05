Князєв повідомив, що напередодні вбивства хлопчика провів кадрові зміни в місцевій поліції



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Був повністю змінений склад поліції превенції у зв’язку з неефективністю виконання обов’язків

Як підкреслив Князєв, на момент трагедії, 31 травня, більшість керівників поліції у Київській області були тільки призначені або були виконуючими обов’язків

За тиждень до вбивства 5-річного хлопчика Кирила був повністю змінений склад блоку поліції превенції ГУ Нацполіції у Київській області, куди були включені й керівники відділу поліції у Переяславі-Хмельницькому.

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час засідання комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо розслідування вбивства хлопчика працівниками поліції.

«22 травня мною особисто здійснений виїзд в управління поліції Київську область, проводив нараду і проводив кадрові зміни. У той день під час наради я змінив повністю весь керівний склад блоку поліції превенції ГУ Нацполіції у Київській області. У цей наказ були включені керівники відділу поліції Переяслав-Хмельницького», - заявив Князєв.

За його словами, тільки у ГУ Нацполіції Київської області за два роки роботи Князєва був проведений такий кадровий наказ щодо змін, тобто повністю змінений склад поліції превенції у зв’язку з неефективністю виконання обов’язків – у першу чергу реформування та превентивної діяльності.

Таким чином, як підкреслив Князєв, на момент трагедії, 31 травня, більшість керівників поліції у Київській області були тільки призначені або були виконуючими обов’язків.

Як відомо, після трагедії в Переяслав-Хмельницькому керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини були відсторонені від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. Пізніше у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.

Слідчі, які розслідують вбивство, досі не знайшли зброю, з якої було здійснено постріл, хоча були проведені допити та слідчі експерименти.

Джерело: УНН