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    Переяслав-Хмельницький попрощався з 5-річним Кирилом, якого вбили поліцейські

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    Переяслав-Хмельницький попрощався з 5-річним Кирилом, якого вбили поліцейські
    Фото: .bbc.com

    Хлопчик помер 3 червня у Києві після того, як йому вистрілили у голову

    У середу 5 червня в Переяславі-Хмельницькому поховали 5-річного Кирила Тлявова, якого вбили поліцейські.

    Дитину відспівали на подвір'ї будинку у цілковитій тиші, повідомляють ЗМІ.

    Бабусю Кирила на самому початку церемонії прощання забрала швидка. Батько хлопчика також був на межі втрати свідомості, але відмовився від госпіталізації.

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    Після цього труну з тілом дитини понесли на міський цвинтар у супроводі близько 100 людей. Серед них була й одна співробітниця поліції з квітами та мер міста Переяслав-Хмельницький — Тарас Костін.

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    Переяслав-Хмельницький попрощався з 5-річним Кирилом, якого вбили поліцейські
    Переяслав-Хмельницький попрощався з 5-річним Кирилом, якого вбили поліцейські
    Переяслав-Хмельницький попрощався з 5-річним Кирилом, якого вбили поліцейські

    Люди мовчали й тільки іноді майже пошепки говорили про вбивство дитини, «реформу поліції», «покарають чи ні» винних. Місцеві певні, що поліцейських, яких підозрюють у вбивстві хочуть «відмазати».

    На цвинтарі люди стали навколо труни й мовчки слухали як священник відспівує хлопчика.

    «Це не так просто тут стояти, відчуття, мов втратив частину тіла», - сказав на прощанні з дитиною священник.

    Нагадаємо, 31 травня  до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

    3 червня хлопчик помер у лікарні.

    Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. 

    Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

    4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

    4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою  і бабусею загиблого хлопчика.

     Читайте також: Поліцейський убив дитину. Світовий досвід покарання
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