Переяслав-Хмельницький попрощався з 5-річним Кирилом, якого вбили поліцейські
Хлопчик помер 3 червня у Києві після того, як йому вистрілили у голову
У середу 5 червня в Переяславі-Хмельницькому поховали 5-річного Кирила Тлявова, якого вбили поліцейські.
Дитину відспівали на подвір'ї будинку у цілковитій тиші, повідомляють ЗМІ.
Бабусю Кирила на самому початку церемонії прощання забрала швидка. Батько хлопчика також був на межі втрати свідомості, але відмовився від госпіталізації.
Після цього труну з тілом дитини понесли на міський цвинтар у супроводі близько 100 людей. Серед них була й одна співробітниця поліції з квітами та мер міста Переяслав-Хмельницький — Тарас Костін.
Люди мовчали й тільки іноді майже пошепки говорили про вбивство дитини, «реформу поліції», «покарають чи ні» винних. Місцеві певні, що поліцейських, яких підозрюють у вбивстві хочуть «відмазати».
На цвинтарі люди стали навколо труни й мовчки слухали як священник відспівує хлопчика.
«Це не так просто тут стояти, відчуття, мов втратив частину тіла», - сказав на прощанні з дитиною священник.
Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.
3 червня хлопчик помер у лікарні.
Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.
Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.
4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.
4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.