Переяслав-Хмельницький попрощався з 5-річним Кирилом, якого вбили поліцейські



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Фото: .bbc.com

Хлопчик помер 3 червня у Києві після того, як йому вистрілили у голову

У середу 5 червня в Переяславі-Хмельницькому поховали 5-річного Кирила Тлявова, якого вбили поліцейські.

Дитину відспівали на подвір'ї будинку у цілковитій тиші, повідомляють ЗМІ.

Бабусю Кирила на самому початку церемонії прощання забрала швидка. Батько хлопчика також був на межі втрати свідомості, але відмовився від госпіталізації.

Після цього труну з тілом дитини понесли на міський цвинтар у супроводі близько 100 людей. Серед них була й одна співробітниця поліції з квітами та мер міста Переяслав-Хмельницький — Тарас Костін.

Люди мовчали й тільки іноді майже пошепки говорили про вбивство дитини, «реформу поліції», «покарають чи ні» винних. Місцеві певні, що поліцейських, яких підозрюють у вбивстві хочуть «відмазати».

На цвинтарі люди стали навколо труни й мовчки слухали як священник відспівує хлопчика.

«Це не так просто тут стояти, відчуття, мов втратив частину тіла», - сказав на прощанні з дитиною священник.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.