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    Князєву призначили в. о. голови правління Сбербанку в Україні

    Раніше Князєва працювала заступником голови правління ПАТ «Сбербанк» в Україні
    Виконуючим обов'язки голови правління російського Сбербанку в Україні з 1 лютого 2018 року призначена Князєва Ірина Олексіївна. Про це повідомляє прес-центр Сбербанку. 16 березня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 15 березня 2017 р. «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
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    &laquo;Дочку&raquo; російського Сбербанку в Україні тимчасово очолила Ірина Князєва
    «Дочку» російського Сбербанку в Україні тимчасово очолила Ірина Князєва

    Раніше Князєва працювала заступником голови правління ПАТ «Сбербанк» в Україні

    Виконуючим обов'язки голови правління російського Сбербанку в Україні з 1 лютого 2018 року призначена Князєва Ірина Олексіївна. Про це повідомляє прес-центр Сбербанку.

    16 березня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 15 березня 2017 р. «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти банків з державним російським капіталом, що працюють в Україні: Сбербанку і ВТБ, БМ Банку, Промінвестбанку і VS Bank («дочка Сбербанку). Їм заборонено виведення капіталів за межі України на користь пов'язаних з ними осіб.

    В кінці минулого року білоруський «Паритетбанк» подав заявку на купівлю Сбербанку в Україні. Він вже направив пакет документів до Національного банку України з метою узгодження придбання 100% акцій.

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