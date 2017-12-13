Князєву призначили в. о. голови правління Сбербанку в Україні

Раніше Князєва працювала заступником голови правління ПАТ «Сбербанк» в Україні

Виконуючим обов'язки голови правління російського Сбербанку в Україні з 1 лютого 2018 року призначена Князєва Ірина Олексіївна. Про це повідомляє прес-центр Сбербанку. 16 березня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 15 березня 2017 р. «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних



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«Дочку» російського Сбербанку в Україні тимчасово очолила Ірина Князєва

Раніше Князєва працювала заступником голови правління ПАТ «Сбербанк» в Україні

Виконуючим обов'язки голови правління російського Сбербанку в Україні з 1 лютого 2018 року призначена Князєва Ірина Олексіївна. Про це повідомляє прес-центр Сбербанку.

16 березня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 15 березня 2017 р. «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти банків з державним російським капіталом, що працюють в Україні: Сбербанку і ВТБ, БМ Банку, Промінвестбанку і VS Bank («дочка Сбербанку). Їм заборонено виведення капіталів за межі України на користь пов'язаних з ними осіб.

В кінці минулого року білоруський «Паритетбанк» подав заявку на купівлю Сбербанку в Україні. Він вже направив пакет документів до Національного банку України з метою узгодження придбання 100% акцій.