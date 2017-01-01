Білоруський банк хоче купити українську «дочку» «Сбербанку»

Паритетбанк» подав пакет документів до Національного банку України

На придбання українського підрозділу російського «Сбербанку» - ПАТ «Сбербанк», претендує білоруський «Паритетбанк». Про це повідомляється на сайті фінансової організації з Білорусі. «Сьогодні відкрите акціонерне товариство «Паритетбанк» подало пакет документів до Національного банку України з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Паритетбанк» подав пакет документів до Національного банку України

На придбання українського підрозділу російського «Сбербанку» - ПАТ «Сбербанк», претендує білоруський «Паритетбанк».

Про це повідомляється на сайті фінансової організації з Білорусі.

«Сьогодні відкрите акціонерне товариство «Паритетбанк» подало пакет документів до Національного банку України з метою узгодження придбання 100% акцій ПАТ «Сбербанк» (Україна)», - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що рішення про придбання української «дочки» «Сбербанку» було ухвалене наглядовою радою ВАТ «Паритетбанк» за підсумками аналізу можливих шляхів розвитку банку.

«Керівництво ВАТ «Паритетбанк« високо оцінює потенціал ПАТ «Сбербанк» (Україна) в контексті цілей і завдань, які стоять перед менеджментом розвитку банківського бізнесу», - зазначають у банку.

Водночас у самому «Сбербанку» відмовилися прокоментувати російському агентству РБК продаж української «дочки», але джерело повідомило, що продаж ПАТ «Сбербанк» зазначеному білоруському інвесторові наразі - єдиний обговорюваний варіант.