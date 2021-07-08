Коблеве перетворилося на бурхливу річку (фото)

Через зливу затопило й бази відпочинку

У курортному селищі Коблеве, що на Миколаївщині, після зливи затопило центральні вулиці та бази відпочинку. Місцями рівень води сягає 40 сантиметрів. Про це інформує Суспільне.

За словами туристів, вода стоїть третій день. Люди, які приїхали з Києва, Івано-Франківська, Кропивницького, говорять, що через негоду псується загальне враження від курорту.

«Сьогодні вже третій день як пішов дощ, вода стоїть, ніхто її не викачує. У магазині стояла вода, повністю все залите було зараз вичерпуємо все», – розповідає продавчиня Катерина Лишанкова.

Через зливу затопило й бази відпочинку. Аби люди змогли пройти до своїх кімнат, адміністрація одного із закладів проклала дерев’яні містки.

А на базі відпочинку «Валерія» відкачували воду самостійно. Директорка Анастасія Погосова бачить такі шляхи розв'язання проблеми.

«Це може зробити тільки сільська рада, тому що потрібно проєкт водовідведення. Потрібно щось робити комплексно. Якщо я візьму трубу прокопаю і покладу, щоб вона вела в море, як це робить місто Южне, то мене екологічна інспекція, як підприємця оштрафує. Якщо це буде узгоджена територіальна програма на обласному рівні, може, на всеукраїнському рівні», – говорить жінка.

Рівень води в деяких місцях сягає 40-ка сантиметрів. Через це на дорогах села не видно ям. Одні автомобілі застрягали, інші губили номерні знаки.

Додамо, що в Миколаївській області дощова погода тримається вже кілька днів. Це пов'язано з циклоном, який влаштувався над південними областями України. Наслідки негоди відчуваються й у курортних містечках.

Напередодні негода в Україні знеструмила понад 40 населених пунктів у п'яти областях.

Тим часом, в Одесі під час потужної зливи, яка почалася ввечері 4 липня і тривала всю ніч, випало 24,4 мм опадів. У результаті деякі вулиці міста затопило. За інформацією Одеської міськради, це півмісячна норма опадів.

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