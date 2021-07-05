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    Потоп, повалені дерева: курортний Бердянськ накрила негода (відео)

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    Курортний Бердянськ накрила негода - Потоп, повалені дерева: курортний Бердянськ накрила негода (відео)
    Курортний Бердянськ накрила негода
    Фото: Новини Бердянська

    Сильний вітер повали дерева на Бердянській косі

    Курортний Бердянськ у Запорізькій області накрило дощем, який супроводжувався грозою і сильним шквалистим вітром.

    Як повідомляє місцеве видання Новини Бердянська, райони міста виявилися затоплені.

    Також було зафіксовано кілька аварій і масових відключень електрики.

    Сильний вітер повали дерева на Бердянській косі.

    Нагадаємо, Івано-Франківськ оговтується від потужної зливи, яка накрила місто та область. Дощ супроводжував сильний вітер. Стихія вирує у регіоні вже другий день поспіль.

    Теги: Миколаївщина потоп місто вітер негода дощ
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    Потоп, повалені дерева: курортний Бердянськ накрила негода (відео)