Потоп, повалені дерева: курортний Бердянськ накрила негода (відео)

Сильний вітер повали дерева на Бердянській косі

Курортний Бердянськ у Запорізькій області накрило дощем, який супроводжувався грозою і сильним шквалистим вітром.

Як повідомляє місцеве видання Новини Бердянська, райони міста виявилися затоплені.

Також було зафіксовано кілька аварій і масових відключень електрики.

Сильний вітер повали дерева на Бердянській косі.

Нагадаємо, Івано-Франківськ оговтується від потужної зливи, яка накрила місто та область. Дощ супроводжував сильний вітер. Стихія вирує у регіоні вже другий день поспіль.