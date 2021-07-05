Потоп, повалені дерева: курортний Бердянськ накрила негода (відео)
Курортний Бердянськ накрила негода
Фото: Новини Бердянська
Сильний вітер повали дерева на Бердянській косі
Курортний Бердянськ у Запорізькій області накрило дощем, який супроводжувався грозою і сильним шквалистим вітром.
Як повідомляє місцеве видання Новини Бердянська, райони міста виявилися затоплені.
Також було зафіксовано кілька аварій і масових відключень електрики.
Сильний вітер повали дерева на Бердянській косі.
Нагадаємо, Івано-Франківськ оговтується від потужної зливи, яка накрила місто та область. Дощ супроводжував сильний вітер. Стихія вирує у регіоні вже другий день поспіль.