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    «Сила для миру». У Чорне море прямує американський корабель

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    Корабель&nbsp;USNS Yuma призначений для оперативного перекидання військ, вантажів та військової техніки - «Сила для миру». У Чорне море прямує американський корабель
    Корабель USNS Yuma призначений для оперативного перекидання військ, вантажів та військової техніки
    Фото: blackseanews

    Транспортно-десантний корабель розпочав транзит на північ до Чорного моря

    Транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma прямує до Чорного моря. Про це 8 липня повідомляє Шостий флот ВМС США у Twitter.

    «USNSYuma (T-EPF-8) розпочав транзит на північ до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО. Сила для миру», – зазначається у повідомленні.

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    USNS Yuma належить до типу високошвидкісних транспортних суден класу Spearhead, які призначені для оперативного перекидання військ, вантажів та військової техніки. Довжина USNS Yuma становить 103 метри, ширина – 28,5 метра, він може взяти на борт понад 300 військових.

    Як повідомлялося, НАТО продовжить зміцнювати позиції в Чорному морі після інциденту з есмінцем.

    Нагадаємо, 29 червня Нідерланди звинуватили РФ в «агресивних діях» біля окупованого Криму.

    Вранці 18 червня два кораблі НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

    23 червня Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму. Йшлося про ведення росіянами вогню з метою попередження, у т.ч. із застосуванням бойової авіації.

    Натомість міноборони Британії заявило, що корабель був у водах України. Український посол у Лондоні Вадим Пристайко сказав, що есмінець Defender перебував у тих водах на запрошення України і був там бажаним гостем.

    З такою ж заявою виступив очільник уряду Британії Борис Джонсон.

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    Теги: Чорне море військові навчання транзит корабель ВМС флот
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    «Сила для миру». У Чорне море прямує американський корабель