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    Єгипет запустить мобільний додаток для туристів. Що відомо

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    Туристи в аеропорту єгипетського Шарм-Ель-Шейху - Єгипет запустить мобільний додаток для туристів. Що відомо

    Туристи в аеропорту єгипетського Шарм-Ель-Шейху

    Фото: glavcom.ua

    Мобільний додаток відповідає трендам постковідної реальності

    Єгипет запустить мобільний застосунок для туристів, який допоможе їм більш ефективно планувати свій відпочинок. Про це повідомив міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед Аль-Анані в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

    «На одній платформі будуть скомбіновані і місця розміщення, і транспортні послуги, і пропозиції щодо різноманітного відпочинку: музеї, активності», – повідомив міністр.

    За його словами, мобільний додаток відповідає трендам постковідної реальності, коли люди вважають за краще відпочивати більш відокремлено і самостійно планувати своє проведення часу, обираючи й оплачуючи за допомогою платформи послуги.

    Міністр уточнив, що мобільний застосунок буде запущено протягом трьох місяців.

    Нагадаємо, на днях Єгипет суттєво послабив карантин. У країні збільшили дозволену кількість відвідувачів готелів, ресторанів, кінотеатрів і театрів з 50% до 70%. Причина пом’якшення карантину – сповільнення розповсюдження коронавірусу в країні.

    Карантинні обмеження Єгипет поступово пом'якшує з 1 червня. Там вже продовжили роботу магазинів та ТЦ до 23:00, а кафе і ресторанів – до 01:00.

    До слова, у всіх нових музеях Єгипту з’являться українські аудіогіди.

    Також у червні у готелях Єгипту запровадили ще одну обов’язкову мову – українську: тепер нею мають перекладати будь-яку інформацію. Також можливий набір україномовного персоналу. Крім цього, запрацює україномовна туристична гаряча лінія.

    У липні Єгипет ввів нові правила в'їзду для вакцинованих туристів.

    Нові процедури наступні:

    • У пасажирів, які перебували в Індії, Бангладеш, Пакистані, Бутані, М’янмі, Шрі-Ланці, В’єтнамі, Бразилії чи Латинській Америці за 14 днів до прибуття до Єгипту, перевірятимуть сертифікати про щеплення.
    • Сертифікати повинні видаватися затвердженими лабораторіями в країнах їхнього походження і не повинні бути будь-яким чином змінені. Дійсні сертифікати також повинні мати QR-код для перевірки.
    • Пасажири, які були в країнах, уражених мутантними штамами вірусу, повинні пройти швидкий тест на ПЛР після прибуття в Єгипет. Якщо у них виявиться позитивний результат на COVID-19, їх переведуть до медичного закладу як запобіжний захід.
    • Всім іншим пасажирам, які прибувають до Єгипту з країн, які не зазнали впливу мутованих штамів, все одно потрібно буде пред'явити немодифікований сертифікат щеплень із QR-кодом, виданий затвердженою лабораторією. Єгипет дозволяє в'їзд вакцинованим мандрівникам, які отримали другу дозу вакцини як мінімум за 14 днів до подорожі.
    • Усі мандрівники, які не мають сертифікату про щеплення, повинні надати негативний результат ПЛР після прибуття.

    Єгипет приймає всі вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Єгипетським управлінням з лікарських засобів. Схвалені вакцини включають Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac та Sputnik. Пасажири повинні мати другі дози вакцини за 14 днів до прибуття в Єгипет або через 14 днів після першої дози одноразової вакцини Johnson & Johnson.

    Теги: Єгипет відпочинок туризм технології послуги
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    Єгипет запустить мобільний додаток для туристів. Що відомо