Єгипет запустить мобільний додаток для туристів. Що відомо

Мобільний додаток відповідає трендам постковідної реальності

Єгипет запустить мобільний застосунок для туристів, який допоможе їм більш ефективно планувати свій відпочинок. Про це повідомив міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед Аль-Анані в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«На одній платформі будуть скомбіновані і місця розміщення, і транспортні послуги, і пропозиції щодо різноманітного відпочинку: музеї, активності», – повідомив міністр.

За його словами, мобільний додаток відповідає трендам постковідної реальності, коли люди вважають за краще відпочивати більш відокремлено і самостійно планувати своє проведення часу, обираючи й оплачуючи за допомогою платформи послуги.

Міністр уточнив, що мобільний застосунок буде запущено протягом трьох місяців.

Нагадаємо, на днях Єгипет суттєво послабив карантин. У країні збільшили дозволену кількість відвідувачів готелів, ресторанів, кінотеатрів і театрів з 50% до 70%. Причина пом’якшення карантину – сповільнення розповсюдження коронавірусу в країні.

Карантинні обмеження Єгипет поступово пом'якшує з 1 червня. Там вже продовжили роботу магазинів та ТЦ до 23:00, а кафе і ресторанів – до 01:00.

До слова, у всіх нових музеях Єгипту з’являться українські аудіогіди.

Також у червні у готелях Єгипту запровадили ще одну обов’язкову мову – українську: тепер нею мають перекладати будь-яку інформацію. Також можливий набір україномовного персоналу. Крім цього, запрацює україномовна туристична гаряча лінія.

У липні Єгипет ввів нові правила в'їзду для вакцинованих туристів.

Нові процедури наступні:

У пасажирів, які перебували в Індії, Бангладеш, Пакистані, Бутані, М’янмі, Шрі-Ланці, В’єтнамі, Бразилії чи Латинській Америці за 14 днів до прибуття до Єгипту, перевірятимуть сертифікати про щеплення.

Сертифікати повинні видаватися затвердженими лабораторіями в країнах їхнього походження і не повинні бути будь-яким чином змінені. Дійсні сертифікати також повинні мати QR-код для перевірки.

Пасажири, які були в країнах, уражених мутантними штамами вірусу, повинні пройти швидкий тест на ПЛР після прибуття в Єгипет. Якщо у них виявиться позитивний результат на COVID-19, їх переведуть до медичного закладу як запобіжний захід.

Всім іншим пасажирам, які прибувають до Єгипту з країн, які не зазнали впливу мутованих штамів, все одно потрібно буде пред'явити немодифікований сертифікат щеплень із QR-кодом, виданий затвердженою лабораторією. Єгипет дозволяє в'їзд вакцинованим мандрівникам, які отримали другу дозу вакцини як мінімум за 14 днів до подорожі.

Усі мандрівники, які не мають сертифікату про щеплення, повинні надати негативний результат ПЛР після прибуття.

Єгипет приймає всі вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Єгипетським управлінням з лікарських засобів. Схвалені вакцини включають Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac та Sputnik. Пасажири повинні мати другі дози вакцини за 14 днів до прибуття в Єгипет або через 14 днів після першої дози одноразової вакцини Johnson & Johnson.