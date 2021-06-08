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    ЄС виділив для України допомогу: понад 35 млн захисних масок та апарати ШВЛ

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    ЄС виділив для України допомогу: понад 35 млн захисних масок та апарати ШВЛ
    Фото: Укрінформ

    ЄС координує допомогу для України через свій Центр реагування на надзвичайні ситуації

    Країни-члени Європейського Союзу, – Бельгія, Німеччина та Словаччина, – запропонували Україні допомогу для подолання наслідків пандемії коронавірусу. Вона складається з понад 35 млн захисних масок, 24 апаратів ШВЛ та 10 тисяч захисних костюмів та окулярів. Про це 8 червня повідомила пресслужба представництва ЄС в Україні.

    «Три держави-члени ЄС – Бельгія, Німеччина та Словаччина – нещодавно запропонували Україні засоби індивідуального захисту та апарати ШВЛ для боротьби з пандемією Covid-19. Допомога включає понад 35 млн захисних масок, 24 апарати ШВЛ, 10 тисяч захисних костюмів та окулярів», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що ЄС координує допомогу для України через свій Центр реагування на надзвичайні ситуації, зокрема:

    • Бельгія запропонувала Україні 500 тисяч масок KN95 та 2 млн хірургічних масок;
    • Німеччина запропонувала 25 млн хірургічних масок, 7 977 000 масок FFP2 та 24 апарати ШВЛ;
    • Словаччина запропонувала по 10 тисяч захисних костюмів, хірургічних масок, масок FFP2 та захисних окулярів.

    «Я хочу подякувати країнам-членам ЄС за підтримку України в боротьбі з Covid-19. Ми повністю солідарні з нашими найближчими сусідами. Наш координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації відстежує поточні обставини й готовий спрямовувати допомогу й надалі», – повідомив єврокомісар з питань врегулювання криз Янез Ленарчич.

    Додається, що ЄС надавав допомогу Україні для боротьби з Covid-19 з початку пандемії, зокрема 2020 року низка країн-членів ЄС забезпечували підтримку України через механізм цивільного захисту ЄС. Серед них: Чехія, Данія, Естонія, Польща і Словаччина.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 червня, виявили 1 602 нові випадки Covid-19. Також 6 751 пацієнт одужав, а 118 – померли від ускладнень. Із підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 483 людини.

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    Теги: ЄС Німеччина Словаччина Бельгія надзвичайні ситуації коронавірус
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    ЄС виділив для України допомогу: понад 35 млн захисних масок та апарати ШВЛ