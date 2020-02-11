  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коболєв пропонує вимірювати споживання газу в кілокалоріях

    • Розсилка
    Коболєв пропонує вимірювати споживання газу в кілокалоріях

    Коболєв вважає, що пора переходити на енергетичні одиниці виміру газу

    Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв запропонував вимірювати споживання газу не в кубах, а в кілокалоріях.

    Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Коболєв вважає, що пора переходити на енергетичні одиниці виміру газу - по теплотворності.

    «Ми сьогодні говорили з представниками регулятора... про перехід на енергетичні одиниці. Треба припинити споживати газ в кубах, а почати споживати його, як у всьому цивілізованому світі, в кілокалоріях», - сказав він.

    Коболєв зазначив, що перехід на облік споживання газу в енергетичних одиницях дозволить зняти питання якості газу, на який скаржаться споживачі.

    «Якщо відбудеться перехід на облік газу в енергетичних одиницях, не будуть виникати питання про морозному коефіцієнті, про калорійність палива, про питання якості газу», - сказав він.

    Нафтогаз України Андрій Коболєв Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ