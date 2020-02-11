Коболєв пропонує вимірювати споживання газу в кілокалоріях



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Коболєв вважає, що пора переходити на енергетичні одиниці виміру газу

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв запропонував вимірювати споживання газу не в кубах, а в кілокалоріях.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

Коболєв вважає, що пора переходити на енергетичні одиниці виміру газу - по теплотворності.

«Ми сьогодні говорили з представниками регулятора... про перехід на енергетичні одиниці. Треба припинити споживати газ в кубах, а почати споживати його, як у всьому цивілізованому світі, в кілокалоріях», - сказав він.

Коболєв зазначив, що перехід на облік споживання газу в енергетичних одиницях дозволить зняти питання якості газу, на який скаржаться споживачі.

«Якщо відбудеться перехід на облік газу в енергетичних одиницях, не будуть виникати питання про морозному коефіцієнті, про калорійність палива, про питання якості газу», - сказав він.