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    Кодування українських каналів на супутнику несе загрози інформаційній безпеці – Сюмар

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    Народна депутатка&nbsp;<span>Вікторія Сюмар</span> - Кодування українських каналів на супутнику несе загрози інформаційній безпеці – Сюмар
    Народна депутатка Вікторія Сюмар
    Фото: Facebook

    Змусити когось мати підвищену соціальну відповідальність дуже складно, - зазначила депутатка

    Як відомо, незабаром українські телеканали кодуватимуть свої сигнали на супутнику. Спочатку це планувалося зробити 20 січня, однак напередодні медіагрупи «1+1 media», StarLightMedia, «Інтер медіа груп» та «Медіа Група Україна» заявили про перенесення дати кодування супутникового сигналу з 20 на 28 січня 2020 року. Тобто лише на тиждень.

    Нардеп від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар вважає, що українські телеканали, які зараз вирішили закодувати сигнал, вчиняють недалекоглядно. Про це вона заявила в інтерв’ю «Главкому».

    «З точки зору інформаційної безпеки, це рішення несе в собі багато загроз. У нас 30% людей дивляться телебачення по супутнику. Вони переважно зосередженні в тих регіонах, куди ми не можемо доставити сигнал. Це багато регіонів на сході, прикордонних регіонів, які є дуже ризиковими з точки зору національної безпеки. І саме вони будуть дивитися російські канали», - заявила депутатка.

    Сюмар каже, що канали не бояться втратити при цьому велику кількість глядачів.

    «Вони вважають, що відбудеться капіталізація за рахунок тих глядачів, з яких вони все ж виб’ють гроші, і в цій історії керуються бізнес-логікою. Змусити когось мати підвищену соціальну відповідальність дуже складно», - підкреслила вона.

    До слова, в Україні працюють два великих супутникових оператора - Viasat і Xtra TV. Щоб мати можливість користуватися послугами цих компаній, абоненти «Відкритого супутника» повинні встановити провайдерский приймач і щомісяця платити абонентську плату. У відкритому доступі залишаться регіональні, нішеві і ще ряд телеканалів. Їх близько 40.

    Більше читайте в матеріалі «Главкома»:

     Вікторія Сюмар: Майже всі власники великих телеканалів домовилися з владою
    ЗМІ телебачення пропаганда гроші Інтер Україна Вікторія Сюмар
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