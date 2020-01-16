Українські медіагрупи перенесли дату кодування своїх каналів на супутнику



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Щоб мати можливість користуватися послугами супутникового сигналу, абоненти «Відкритого супутника» повинні встановити провайдерский приймач і щомісяця платити абонентську плату

Через зростання серед абонентів попиту на супутникові приймачі та черги на підключення дату кодування сигналу перенесли з 20 на 28 січня

Українські медіагрупи «1+1 media», StarLightMedia, «Інтер медіа груп» та «Медіа Група Україна» вирішили перенести дату кодування супутникового сигналу з 20 на 28 січня 2020 року.

Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на пресслужби компаній.

У «1+1 media» перенесення дати кодування пояснили тим, що офіційні супутникові оператори не встигають підключити до своїх послуг усіх бажаючих

«За їхніми повідомленнями, наразі відбувається стрімке зростання інформаційних запитів від українців щодо кодування, а попит на підключення до послуги суттєво перевищує пропозицію», - заявили у медіагрупі.

«Попри всебічне інформування абонентів супутника про зміни в мовленні, на жаль, не всі завчасно подбали про придбання тюнерів, повернувшись до цього питання лише зараз. Враховуючи стрімке зростання попиту серед абонентів на супутникові приймачі та черги на підключення до офіційних супутникових операторів, група йде на вимушене відтермінування кодування сигналу на користь населення», ‒ заявив гендиректор «1+1 media» Ярослав Пахольчук.

Він зазначив, що додатковий час дозволить абонентам, які відкладали кодування на останній день, встигнути забезпечити собі можливість перегляду каналів.

Директор дивізіону Digital&PayTV StarLightMedia Юлія Трибушина зазначила, що група підтримала запит провайдерів про перенесення кодування на один тиждень.

«Ми розуміємо, що перепідключити понад 4 млн домогосподарств - завдання непросте, і ми прогнозували, що основний пік підключень припаде на останні тижні перед кодуванням. Для нас важливо, щоб партнери-провайдери встигли цей попит повністю задовольнити і щоб кожен глядач комфортно продовжив дивитися наші канали», - розповіла Трибушина.

«Ми підключили все необхідне обладнання, наші партнери підтвердили технічну готовність, ми вже запустили HD-версії наших каналів, а масштаби проведених рекламних та інформаційних кампаній забезпечили високий рівень обізнаності наших глядачів і високий попит на підключення у наших партнерів», - додала вона.

В Україні працюють два великих супутникових оператора - Viasat і Xtra TV. Щоб мати можливість користуватися послугами цих компаній, абоненти «Відкритого супутника» повинні встановити провайдерский приймач і щомісяця платити абонентську плату. У відкритому доступі залишаться регіональні, нішеві і ще ряд телеканалів. Їх близько 40.