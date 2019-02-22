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    Коен свідчитиме перед Конгресом США 26 лютого

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    Коен свідчитиме перед Конгресом США 26 лютого

    Засідання комітету відбудеться у закритому режимі

    Екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен 26 лютого виступить перед комітетом із розвідки Конгресу.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Як зазначається, засідання комітету відбудеться у закритому режимі. Показань Коена очікують наразі три комітети Конгресу.

    Так, Коен повинен був виступити перед трьома комітетами раніше, але переніс всі ці виступи з різних причин. Він сказав, що йому необхідно відновитися після операції, а також був стурбований погрозами для його родини з боку Трампа і прес-секретаря президента Руді Джуліані.

    Зазначимо, Коен був засуджений в грудні до трьох років позбавлення волі за те, що визнав себе винним в брехні обом розвідувальним комітетам в 2017 році і в порушеннях фінансування виборчої кампанії.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Комітет Сенату США у справах розвідки направив повістку екс-адвокату президента країни Дональда Трампа - Майклу Коену з'явитися на слухання.

    США Дональд Трамп адвокат фінансування
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