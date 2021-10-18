Кохана Саакашвілі показала світлини їхнього приватного життя (фото)
Ясько сумувала, що змушена була святкувати день народження без політика
Вчора, 17 жовтня, депутатка «Слуги народу» та кохана ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Ліза Ясько відсвяткувала свій день народження. З цієї нагоди жінка опублікувала цілу низку світлин з політиком і висловила жаль, що не може з ним розділити своє свято. Світлини Ясько виставила на сторінці у Fаcebook.
Ясько, яка донедавна воліла не афішувати своїх стосунків із Саакашвілі, тепер вирішила винести на публіку особисте життя з політиком.
«У мене день народження. І я б дуже хотіла, аби обставини були іншими. І щоб ми святкували мій день народження разом. І щоб було тепло, радісно, цікаво і гармонійно – як завжди, коли ми разом», – зізналася напередодні дня народження жінка.
Ясько також висловила сподівання, що Саакашвілі скоро вийде на свободу
«Я вірю, що ця жахлива ситуація скоро зміниться. І що наші моменти вдома разом знову будуть частиною нашого життя! Я б дуже хотіла це на день народження!!», – написала «слуга».
Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.
Раніше Ясько розповіла, як почувається Саакашвілі після двох тижнів голодування
Як відомо, ввечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи. Він зазначив, що у поліції була попередня інформація про переміщення політика – з України і до Грузії.
Тим часом кохана Саакашвілі розповіла, як Зеленський «витягує» його з в'язниці. Також нардепка Ясько розповіла про умови у в’язниці, в яких перебуває Михайло Саакашвілі.