Ясько розповіла, як почувається Саакашвілі після двох тижнів голодування

Народна депутатка України Єлизавета Ясько зараз перебуває у Грузії

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, якого затримали 1 жовтня після того, як він повернувся на батьківщину, не збирається припиняти голодування, «тому що це єдиний спосіб довести, що він не винен». Про це заявила в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» народна депутатка України Єлизавета Ясько.

Також вона розповіла про стан здоров’я Саакашвілі, який голодує вже два тижні.

«Він голодує вже 14 днів. Перебуває у в’язниці. Люди просять звільнити його. А також просять, щоб в Грузії була справедливість і щоб були зміни в політиці. Вони хочуть, щоб другий тур місцевих виборів тут, який відбуватиметься 30 жовтня, щоб вибори пройшли чесно і щоб їхні голоси були захищені, а не вкрадені», – сказала Ясько.

Стан здоров’я Михайла Саакашвілі вже дуже серйозно погіршився. Він не збирається припиняти голодування. Його особистого лікаря до нього не пускають

«Він не збирається припиняти голодування. Бо вважає, що це єдина можливість довести, що він не винен. Але він перебуває в хорошому моральному дусі. Закликає людей не здаватися, боротися, вірити. Тому що в Грузії, на жаль, я можу це підтвердити, дуже багато розчарування. Люди не вірять в зміни. І той факт, що Михайло приїхав сюди, викликає в людей величезну надію. І вони хочуть побачити майбутнє. Та майбутнє можливе тільки тоді, коли, звісно, Михайла буде звільнено з в’язниці і будуть зміни в країні», – прокоментувала нардепка.

Нагадаємо, 14 жовтня близько 50 тисяч людей зібралися на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

Нагадаємо, 13 жовтня прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві.

Тим часом кохана Саакашвілі розповіла, як Зеленський «витягує» його з в'язниці. Також нардепка Ясько розповіла про умови у в’язниці, в яких перебуває Михайло Саакашвілі.

Водночас відомо, що Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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