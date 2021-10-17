Нова кохана Саакашвілі у день народження розповіла про свою Чакру (фото)

У свій день народження депутатка розповіла про любов до України та Чакру

Ліза Ясько опублікувала роздуми про період, що зараз проживає

Новій коханій Саакашвілі, депутатці від «Слуги народу» Лізі Ясько 17 жовтня виповнився 31 рік. Із цієї нагоди політологиня та продюсерка на своїй сторінці у Facebook опублікувала роздуми про період, що зараз проживає. Допис з’явився за кілька хвилин після півночі.

Депутатка, зокрема, розповіла, що останні тижні для неї були важкими.

«Бо в кризових ситуаціях пізнаються люди. І мало тих хто залишає людяність, має широку душу, серце та здатність брати відповідальність та робити кроки. Але якщо такі люди є – це величезна цінність. І в моєму оточенні вони є. Їх мало. Але вони є», – написала Ясько.

Кохана Саакашвілі також зазначила, що останнім часом приносить їй радість. «Я рада. Що за останній рік я більше почала використовувати мистецтво та медіа комунікацію. Бо я дуже вірю в це. Я рада, що почала їздити в регіони України, спілкуватись з військовими, представниками різних етнічних спільнот. Я рада, що в цей рік я політично росту. І що я відкриваю як для себе так і для інших «Як Звучить Україна». Я щаслива мати Чакру. І я все більше і більше люблю Україну. Не знаю як так може бути. Але дуже сильно це відчуваю. Люблю!», – ідеться у дописі.

Раніше 52-річний експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, якого затримали в Тбілісі, заявив про стосунки із 31-річною депутаткою від «Слуги народу» Єлизаветою Ясько.

Випускниця Оксфордського університету Ясько і голова виконкому Нацради реформ України Саакашвілі разом і вирішили створити родину. І все б нічого, але Саакашвілі є досі одруженим чоловіком. Його дружина Сандра Руфолс живе у Нідерландах з молодшим сином Ніколозом. Їхній старший син Едуард живе і навчається в США.

До речі, Руфолс уже висловила підтримку затриманому експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі. За її словами, колишній президент прибув до Грузії, щоб внести дестабілізацію. Вона додала, що не помилує, Саакашвілі, щоб «бути чесними перед людьми, які постраждали від його режиму».

Як відомо, ввечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи. Він зазначив, що у поліції була попередня інформація про переміщення політика – з України і до Грузії.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео. Також перед арештом Саакашвілі записав відеозвернення.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість затриманням Михайла Саакашвілі в Грузії і тоном заяв грузинської сторони з цього питання.



