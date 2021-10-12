Кохана Саакашвілі розповіла, як Зеленський «витягує» його з в'язниці

У тюремній камері Саакашвілі немає інтернету, йому не дозволяють користуватися телефоном, а також до нього не пускають соратників

Ув’язнений колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі вдячний Володимиру Зеленському за його позицію та підтримку. Про це заявила народна депутатка України від «Слуги народу» та громадянська дружина Михайла Саакашвілі Єлизавета Ясько в ефірі «Україна 24».

«Він написав листа президенту Зеленському, де заявив, що дуже цінує його позицію, що він зреагував майже одразу та зазначив, що його (Зеленського-ред) дуже непокоїть те, що сталося з українським громадянином і що буде захищати та повертати його в країну, де він має громадянство», – зазначила Ясько.

Також нардепка розповіла про умови у в’язниці, в яких перебуває Михайло Саакашвілі. Ясько зазначила, що у політика немає інтернету, йому не дозволяють користуватися телефоном, а також до нього не пускають соратників.

«Перші 10 днів йому не дозволяли мати навіть матрац і телевізор. Потім за законами Грузії видається карточка, на якій є обмежена сума коштів, за які можна самостійно щось придбати. У його випадку він придбав телевізор, щоб знати, що відбувається у світі. У нього немає зв’язку, йому не дозволяють дзвонити. Хоча це є порушенням закону... Через те, що він голодує, він перебуває один у тюремній камері і його мають право відвідувати зараз адвокати, близькі родичі та лікарі. Грузинська влада минулого тижня заборонила соратникам і членам грузинського парламенту його відвідувати, опублікувавши якесь нове положення», – уточнила Ясько.

Нагадаємо, адвокат експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі заявив, що політик налаштований дуже рішуче і не збирається припиняти голодування.

До слова, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.