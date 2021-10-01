Саакашвілі показав свою нову дружину – народну депутатку України (відео)

Експрезидент Грузії Саакашвілі розповів про українську дружину Ясько

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі. Про це він повідомив у відеозверненні на сторінці у Facebook.

Йдеться про народну депутатку України Єлизавету Ясько. Як уточнив політик в ролику, вони з дівчиною захотіли створити сім'ю.

«Ми з Лізою вирішили повідомити, що ми разом, ми починаємо нове життя, нову сім'ю», – зазначив він.

На сторінці Єлизавети Ясько в соціальній мережі вказано, що вона – народна депутатка України. Вона також опублікувала допис на підтримку Саакашвілі.

«Ми записали це відео до від‘їзду Михайла Mikheil Saakashvili до Грузії. Про те, що ми разом. Про те, що любимо один одного та підтримуємо. Любов та Боротьба за свою Державу – це найблагородніша справа! Я підтримую його боротьбу. Бо тільки справжні борці з таким великим серцем та любов‘ю до своєї держави можуть змінювати світ! Тільки такі, як Міша, готові ризикувати за свою Батьківщину. Я його повністю підтримую. Бо вчинила б так само за Україну», – написала Ясько.

Киянка Єлизавета Ясько – 31-річна народна депутатка України IX скликання у складі фракції політичної партії «Слуги народу», політологиня, продюсерка. Нардепка має професійну музичну освіту по класу фортепіано, є авторкою понад 50 композицій та пісень.

У Верховній Раді IX скликання Ясько очолює підкомітет із питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, а також входить до складу Лічильної комісії Верховної Ради.

Із 17 вересня 2019 року до 11 січня 2021 року Ясько була головою Постійної делегації у ПАРЄ. Після усунення з цієї посади вона залишилася членом делегації.

Нардепка входить до складу кількох груп із міжпарламентських зв'язків, зокрема зі США та Японією, а з 4 лютого 2021 року є постійною представницею України у Європейській комісії проти расизму та нетерпимості.

До цього Саакашвілі був у шлюбі з громадянкою Нідерландів Сандрою Рулофс, що є колишньою співробітницею Червоного Хреста. У них двоє синів – Едуард 1995 року народження і Ніколоз, що з'явився на світ в 2005-му.

Нагадаємо, раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

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